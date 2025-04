Los mejores capítulos de Black Mirror, según la crítica

GENERANDO AUDIO...

Mejores episodios de Black Mirror. Foto: Getty.

Black Mirror, una de las series más aclamadas y queridas de Netflix, está próxima a regresar.

Hace unos días, el servicio de streaming reveló el tráiler de la séptima temporada de esta serie y, con él, los episodios que vendrán en esta nueva entrega, que serán seis.

Desde su creación, en 2011, Black Mirror se ha caracterizado por sus historias en las que nos muestra el impacto tan significativo que puede tener la tecnología sobre la sociedad, de manera un tanto distópica y postapocalíptica.

No obstante, para Charlie Brooker, creador de la serie, resulta frustrante el que se considere que las historias solo muestran lo mala que es la tecnología, ya que, para él, el verdadero problema es la humanidad y el mal uso que le da a los avances tecnológicos.

En total, Black Mirror cuenta con 27 capítulos, más una película interactiva, aunque hay unos que sobresalen por encima de otros.

Mejores episodios, según la crítica

White Christmas

Es un episodio especial de Navidad que tuvo su estreno el 16 de diciembre de 2014 a través de Channel 4, siendo este el último en ser transmitido por la emisora británica antes de pasar a manos de Netflix.

Son tres historias interconectadas de tecnología descontrolada durante la época navideña que son contadas por dos hombres en un remoto puesto de avanzada en un desierto helado.

Hang the DJ

Es el cuarto episodio de la cuarta temporada. Así como el resto de episodios de la temporada, tuvo su estreno el 29 de diciembre de 2017.

Emparejados por un programa de citas que pone fecha de caducidad a todas las relaciones, Frank y Amy pronto empiezan a cuestionar la lógica del sistema.

San Junipero

Es el cuarto capítulo de la tercera temporada. Se estrenó el 21 de octubre de 2016, así como el resto de episodios de la temporada.

Ambientado en un vibrante pueblo de los años 80, este episodio cuenta la historia de amor entre Yorkie y Kelly, dos mujeres que se encuentran y enamoran, pero en un lugar virtual.

Black Museum

Es el sexto y último episodio de la cuarta temporada. El episodio se emitió por primera vez el 29 de diciembre de 2017, junto con el resto de capítulos.

Una mujer entra en el Museo Negro, donde el propietario cuenta sus historias relacionadas con los artefactos, mismos que aparecieron en diferentes capítulos de la serie.

The Entire History of You

Es el tercer y último episodio de la primera temporada. El episodio tuvo su estrenó en Channel 4 el 18 de diciembre de 2011.

Trata sobre un futuro donde todos llevan un implante que registra sin parar lo que se ve y hace, los recuerdos se vuelven una película, y cada detalle, una condena.

