¡Armen grupos de tres! Los mejores y peores medios tiempos del Super Bowl

El medio tiempo del Super Bowl es uno de los más vistos en el mundo. Foto: AFP

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es uno de los más esperados en el mundo, y desde 1967 a la fecha, han desfilado míticos artistas como Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney y recientemente grandes exponentes de la música como Katy Perry, Lady Gaga, Justin Timberlake y Maroon 5. En Unotv.com te decimos cuáles han sido los mejores y los peores medios tiempos del Super Bowl a lo largo de su historia.

La cantante Rihanna será la encargada de divertir a los aficionados en el medio tiempo de la edición del Super Bowl 2023 y aunque todavía no se sabe quién la acompañará en el show se esperan grandes sorpresas en el Estadio de la Universidad de Phoenix y en el resto del planeta, ya que es uno de los espectáculos más mediáticos.

Mejores y peores medios tiempos del Super Bowl

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl existe desde 1967, pero a partir de 1993, cuando se presentó Michael Jackson, se convirtió en uno de los shows más mediáticos e importantes del mundo. Hagamos un repaso a los mejores y peores medios tiempos del Super Bowl, que para algunos aficionados fueron buenos, pero para otros quedaron a deber y por mucho.

Shakira y Jennifer Lopez

En 2020 las cantantes Shakira y Jennifer Lopez llenaron de sabor latino el show de medio tiempo realizado en Florida. Fue el último evento masivo prepandemia del COVID-19, por lo que se coloca como uno de los mejores.

Maroon 5

En el 2019 fue el turno de la banda Maroon 5 comandada por Adam Levine que para muchos dejó mucho que desear y que por lo único que se le recuerda fue cuando el cantante se quitó la playera y dejó ver los múltiples tatuajes que tiene.

Justin Timberlake

Uno de los medios tiempos que causó más expectación fue el que realizó Justin Timberlake, pero las críticas lo tacharon de aburrido por lo que no estuvo a la altura de las ediciones pasadas. Durante ese concierto, Justin se acercó al público y se tomó la foto con un adolescente, misma que se viralizó rápidamente.

Lady Gaga

Una de las artistas pop más importantes del momento, Lady Gaga, sorprendió a todos cuando inició su presentación en lo alto del estadio para después lanzarse al vacío e iniciar su presentación en medio del campo.

Katy Perry

Después de varios éxitos de su último disco, Katy Perry venía con toda la popularidad en el Super Bowl de 2015, dejando un buen sabor de boca entre los asistentes y los millones de espectadores que la vieron en todo el mundo.

Madonna

Tuvieron que pasar muchos años para que la “Reina del pop”, Madonna, se presentara en el mayor espectáculo del año y lo hizo en 2012, donde interpretó varios de sus éxitos. Durante esa edición se registró un incidente con la cantante M.I.A. cuando realizaba su presentación hizo un seña obscena, lo que ocasionó una serie de críticas a los organizadores.

Bruno Mars

En el 2014 Bruno Mars venía con varios éxitos así que el público tenía altas expectativas de su show, el cual resultó toda una decepción por su falta de creatividad y chispa y a las fallas en el playback de los Red Hot Chili Peppers, la banda invitada.

Cold Play

Otro medo tiempo que gustó mucho fue cuando se presntó la banda británica Coldplay, la cual fue seleccionada como el acto estelar para el Super Bowl 50 con su rock suave introspectivo, pero además contó con Beyoncé, Bruno Mars y Mark Ronson quienes le pusieron todo el ritmo al espectáculo.

Paul McCartney

Con la elección de Sir Paul McCartney, la NFL marcó la transición de actos pop contemporáneos a leyendas del rock clásico actuando en el medio tiempo del Super Bowl. En lo alto de un escenario en forma de X hecho de proyectores de video, el ex-Beatle brindó clásicos como “Drive My Car”, “Get Back”, “Live and Let Die” y dejando lo mejor para el final con “Hey Jude” que las 84 mil personas que asistieron al estadio de Jacksonville corearon.

Christina Aguilera

Christina Aguilera tiene una voz excepcional, pero cuando se combinó con Disney y Enrique Iglesias no gustó para nada. El show resultó aburrido para los aficionados de este deporte. Pese a que quiso transmitir mensajes positivos sobre la Tierra, el futuro y la diversidad, no encantó su presentación.

Rolling Stones

Sin grandes atracciones visuales, trucos o invitados del momento. Los Rolling Stones presentaron un gran espectáculo de rock and roll clásico. Con un Mick Jagger pavoneándose por el escenario sin miedo alguno; la banda tocó tres canciones de principio a fin: “Start Me Up”, “Rough Justice” y “Satisfaction”.

Literalmente, Beyoncé, incendió el terreno de juego con un espectáculo extraordinario con temas como “Love on Top” y “Crazy in Love”. El momento cumbre fue el reencuentro de Destiny’s Child, la antigua agrupación de Bey”, cuando Kelly Rowland y Michelle Williams salieron disparadas de debajo del escenario para unirse a Beyoncé en “Bootylicious”, “Independent Women” y “Single Ladies”.

Desde luego que cada aficionado tiene el mejor y el peor medio tiempo grabado en su memoria. Esperamos que te haya gustado esta selección de los mejores y peores medios tiempos del Super Bowl.