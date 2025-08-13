GENERANDO AUDIO...

“Mirreyes vs Godínez” regresan. Foto: Videocine.

La franquicia “Mirreyes vs Godínez” regresa a las salas de cine con su tercera entrega, esta vez con una historia que traslada el choque de estilos y personalidades a un escenario internacional, Las Vegas.

El actor Daniel Tovar, el actor que interpreta a Genaro en la trama, dijo en entrevista para UnoTV, que volver a estrenar en cines tiene un valor especial.

“Estamos muy contentos. Esta es una película que queríamos que regresara con bombo y platillo. Por eso los productores decidieron llevarnos a Las Vegas, para que los mirreyes y los godínez sigan haciendo las mismas locuras de siempre, pero esta vez internacionalmente”, dijo Tovar.

Los Mirreyes vs Godínez llegan a Las Vegas

El rodaje fuera de México supuso un reto adicional para la producción. Roberto Aguirre explicó que filmar en la ciudad que nunca duerme exigió una logística complicada:

“Llevar una producción mexicana a Las Vegas es enorme. Los horarios eran rarísimos: el casino lo teníamos de 2 a 5 de la mañana, la suite de 5 a 8 y la pool party de 8 a 11. Era agotador, pero valió la pena para mostrar un Vegas como se merece en esta etapa de la franquicia“.

¿De qué trata “esta tercera película”Mirreyes vs Godínez: Las Vegas?

En esta nueva historia, los personajes de ambas tribus, los sofisticados “mirreyes” y los trabajadores “godínez”, deben unir fuerzas para salvar la empresa en la que trabajan.

El problema es que esta vez el conflicto se desarrolla en Las Vegas, ciudad que pondrá a prueba su capacidad de trabajar en equipo en medio de un mundo lleno de tentaciones y retos inesperados.

Entre casinos, fiestas y situaciones extremas, el grupo enfrentará el riesgo de perder no solo su fuente de ingresos, sino también la familia que han construido a lo largo de los años.

“Por tercera vez, Genaro pone en riesgo la compañía. Vegas representa una tentación constante, y ahí es donde la historia refuerza la importancia del trabajo en equipo. Más allá de la comedia, hay un mensaje claro: en colectivo se pueden lograr mejores resultados”, dijo Alejandro.

La dinámica del grupo, aseguran, sigue siendo una de las claves del éxito:

“Todos conocemos a un Genaro, a una Nancy o a una Goyita. La gente conecta porque reconoce a personas reales de su vida. Esa unión tan mexicana de echarnos la mano y convivir en comunidad está reflejada en la película,” señaló Tovar.

Elenco de “Mirreyes vs Godínes: Las Vegas”

Regina Blandón , interpretando a Michelle (“Mich”)

, interpretando a Michelle (“Mich”) Daniel Tovar , como Genaro González

, como Genaro González Diana Bovio , como Nancy

, como Nancy Michelle Rodríguez , como Goyita

, como Goyita Christian Vázquez , como Conan

, como Conan Alejandro de Marino , como Shimon

, como Shimon Roberto Aguirre, como Ricardo

Recuerdan a Pablo Lyle

El equipo también recordó con afecto a Pablo Lyle, ausente en esta entrega. Tovar comentó: “Fue una situación muy difícil. Desde la primera película hicimos una amistad que se volvió familia. Nadie es reemplazable en esta franquicia y siempre le hemos deseado lo mejor. Ojalá en un futuro podamos volver a coincidir”.