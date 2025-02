Los momentos más polémicos en la historia de los Premios Oscar

GENERANDO AUDIO...

Los Premios Oscar han estado marcados por momentos polémicos. Foto: AFP

A lo largo de su historia, la ceremonia de los Premios Oscar ha estado marcada por momentos inolvidables, pero también por controversias que han dado mucho de qué hablar. Desde errores bochornosos hasta protestas políticas, aquí repasamos algunos de los momentos más polémicos que han ocurrido en la noche más importante del cine.

El error en la categoría de Mejor Película (2017)

Uno de los episodios más caóticos en la historia de los Oscar ocurrió en 2017, cuando se anunció por error a “La La Land” como la ganadora de Mejor Película. Warren Beatty y Faye Dunaway fueron los encargados de presentar la categoría, pero recibieron el sobre equivocado. El equipo de La La Land ya estaba celebrando en el escenario cuando se descubrió que el verdadero ganador era “Moonlight”.

El error ocurrió porque un trabajador de PricewaterhouseCoopers, empresa encargada de manejar los sobres, entregó el de Mejor Actriz (Emma Stone, La La Land) en lugar del correcto. La confusión se volvió viral y es recordada como uno de los momentos más vergonzosos de la ceremonia.

La cachetada de Will Smith (2022)

La edición 2022 de los Oscar parecía transcurrir con normalidad hasta que Chris Rock hizo un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. El actor reaccionó subiendo al escenario y abofeteó a Rock en plena transmisión en vivo, dejando a la audiencia en shock.

Minutos después, Smith ganó el Oscar a Mejor Actor, pero la agresión empañó su victoria. Como consecuencia, la Academia lo vetó de la ceremonia por 10 años, y su imagen pública se vio gravemente afectada.

Segregación en la ceremonia (1940)

En 1940, Hattie McDaniel se convirtió en la primera mujer negra en ganar un Premio de la Academia por su papel en Lo que el viento se llevó. Sin embargo, sufrió discriminación durante la ceremonia.

El evento se realizó en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, el cual solo permitía la entrada a personas blancas. Aunque se hizo una excepción para McDaniel, la sentaron en una mesa al fondo de la sala, lejos del resto del elenco de la película. Pasarían 15 años para que otra mujer negra fuera nominada a un Oscar.

Un hombre desnudo en el escenario (1974)

Durante la ceremonia de 1974, el fotógrafo Robert Opel cruzó el escenario completamente desnudo mientras el actor David Niven presentaba un premio.

Lejos de quedarse sin palabras, Niven respondió con rapidez: “Es una lástima que, para hacer reír, este señor no tenga más remedio que mostrarnos sus menudencias”. Su reacción se convirtió en una de las frases más recordadas de la historia de los Oscar.

Marlon Brando rechaza su Oscar (1973)

En 1973, Marlon Brando ganó el premio a Mejor Actor por su interpretación de Vito Corleone en El padrino, pero no asistió a la ceremonia. En su lugar, envió a la actriz y activista Sacheen Littlefeather, quien explicó que Brando rechazaba el premio debido al maltrato de los indios americanos en la industria del cine y la televisión.

Su discurso fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos. Años después, en 2022, la Academia se disculpó por el trato que recibió aquella noche.

Michael Moore es interrumpido por criticar a George W. Bush (2003)

En 2003, el director Michael Moore ganó el Oscar por su documental Bowling for Columbine, pero aprovechó su discurso para criticar al presidente George W. Bush por la invasión a Iraq.

“Vivimos en una época en la que tenemos a un hombre que nos envía a la guerra por razones ficticias. Estamos en contra de esta guerra. Le debería dar vergüenza, señor Bush”, declaró.

Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido y retirado del escenario.

El beso de Angelina Jolie y su hermano (2000)

En los Oscar del 2000, Angelina Jolie causó revuelo cuando besó en la boca a su hermano, James Haven, en la alfombra roja. La situación se volvió más extraña cuando, al recibir su premio por Inocencia Interrumpida, declaró: “Estoy enamorada de mi hermano en este momento”.

El momento generó especulaciones en la prensa y hasta la fecha sigue siendo objeto de debate.

John Travolta y el error con Adele Dazeem (2014)

En 2014, Let It Go de Frozen ganó el Oscar a Mejor Canción Original, y se esperaba con entusiasmo la presentación de Idina Menzel. Sin embargo, John Travolta la anunció como “Adele Dazeem”, dejando a todos desconcertados.Aunque posteriormente se disculpó, nunca explicó cómo ocurrió el error. Al año siguiente, Menzel tuvo su revancha al cambiarle el nombre a Travolta en el escenario.

El 2 de marzo se llevará a cabo la entrega de los Oscar 2025, donde no podemos esperara a saber cuál será la polémica de este año.