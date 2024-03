De Sailor Moon a Los Simpson: la trayectoria de Paty Acevedo y sus consejos para entrar al mundo del doblaje

Patricia Acevedo es un nombre reconocido en el universo del doblaje en Latinoamérica. Su voz le ha dado vida a personajes entrañables que han marcado la infancia y juventud de varias generaciones, desde Serena de Salir Moon hasta la icónica Lisa de Los Simpson.

Para la actriz y directora de doblaje, este proceso de grabar y sustituir voces en películas, series y caricaturas (anime para los provenientes de Japón) es un mercado en crecimiento.

Por eso, en Unotv.com platicamos con ella y le preguntamos sobre consejos dirigidos a los jóvenes interesados en incursionar en este arte. Aquí lo que nos dijo.

Patricia Acevedo nació en la Ciudad de México el 29 de abril de 1959.

Es una actriz mexicana de doblaje con 44 años de trayectoria.

Su versatilidad la llevó a interpretar una amplia gama de personajes, desde niñas, adolescentes y hasta mujeres adultas, como son:

Aunque Lisa Hayes, del anime Robotech, fue su primer trabajo importante dentro de su trayectoria, Paty no imaginó la relevancia de su participación en las famosas series Sailor Moon, con Serena; y Los Simpson, con Lisa.

“No, la verdad no. Yo los empecé a hacer porque hice prueba para Lisa; para Serena no hice prueba, esa me la dieron. La señora Gloria Rocha me la dio sin prueba, sin nada. La verdad es que jamás me imaginé que tuvieran tanto éxito”.

Patricia Acevedo.