Loud Luxury, Two Friends y Bebe Rexha encienden el verano con  “If Only I”

Loud Luxury, Two Friends y Bebe Rexha han combinado sus talentos.

En una emocionante colaboración musical, el dúo de dance internacional Loud Luxury, los productores y DJs Two Friends, y la sensación del pop nominada al Grammy, Bebe Rexha, han unido sus talentos en el reciente lanzamiento de “If Only I”. La canción promete dominar las listas de reproducción y encender la temporada estival con su contagioso ritmo y letras pegajosas.

Desde su creación en septiembre de 2021, “If Only I” ha sido una colaboración en proceso que reúne a tres gigantes del escenario musical. Loud Luxury, conocido por generar discos diamantes y multi-platinos, une fuerzas con Two Friends, cuyo nombre encapsula su sólida amistad y colaboración a lo largo de los años. La superestrella del pop Bebe Rexha completa esta alianza de talentos, prometiendo una experiencia musical que dejará su huella en el verano.

Las interpretaciones previas al lanzamiento de la canción han dejado a los fanáticos ansiosos por más. En EDC Las Vegas, Loud Luxury subió la temperatura con una interpretación de alta energía, acompañada de fuegos artificiales, que dejó al público en un frenesí de baile. Por su parte, Two Friends se unió a Bebe Rexha en el escenario de Coachella 2023 para llevar la canción a la vida en vivo, creando un momento memorable para los asistentes.

Loud Luxury, compuesto por Andrew Fedyk y Joe De Pace, surgió de la Western University con una serie de lanzamientos y remixes independientes antes de alcanzar la fama con su éxito arrollador “Body”. Por otro lado, Two Friends, el dúo musical conformado por Matt Halper y Eli Sones, ha forjado una identidad artística única que fusiona su conexión personal con la pasión por la música.

Bebe Rexha, conocida por su inquebrantable búsqueda de grandeza en su música, lleva a los oyentes a un viaje emocional a través de sus letras y vocales distintivas. En “If Only I”, su narración se entrelaza con la melodía para crear una experiencia auditiva cautivadora que promete quedarse en la mente de los oyentes.

El video musical de “If Only I” captura la esencia veraniega de la canción, sumergiendo a los espectadores en una fiesta bañada por el sol en California. Loud Luxury, Two Friends y Bebe Rexha se unen a la influencer Hannah Stocking en esta celebración visual, creando una experiencia sensorial que complementa perfectamente la energía y el ritmo de la canción.

Con “If Only I”, Loud Luxury, Two Friends y Bebe Rexha han desatado una colaboración épica que seguramente definirá el verano musical de este año. Esta fusión de talento y creatividad promete ser el acompañamiento perfecto para las fiestas en la piscina, los viajes en barco y todos los momentos memorables de la temporada estival.