Louis Tomlinson en México. ve fechas de conciertos

Louis Tomlinson estará en México en junio 2024. Foto: Gettyimages

Louis Tomlinson regresará a México con su gira su Faith in the Future World Tour, el británico visitará la CDMX, Querétaro y Guadalajara en el mes de junio de 2024.

Estas son las fechas y lugares donde estará Louis Tomlinson en México

CDMX (En la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez) el 1 de junio de 2024 .

. Querétaro ( Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez ) el 4 de junio.

) el 4 de junio. Guadalajara (Arena VFG) el 6 de junio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Tiene una relación “especial” con los mexicanos

Desde que Louis Tomlinson pertenecía a One Direction, el músico ha tenido un vínculo especial con México. Sus anteriores visitas con la banda fueron testigos de recintos repletos y noches inolvidables.

En marzo de 2023, Tomlinson visitó la capital mexicana para presentar su película documental “All of Those Voices“, en un evento en donde convocó a más de 10 mil fanáticos, que casi pusieron en peligro la integridad de una plaza comercial. Unotv.com platicó con él sobre este recibimiento y el amor que siente por los mexicanos.

“El cantautor aseguró que “ama” a los mexicanos, que los shows que ha dado en México han sido de otro nivel y por eso era importante para él venir a la premier”, dijo en marzo Louis Tomlinson.

“El público aquí tiene una pasión diferente en los shows en vivo, es uno de los mejores lugares para presentarse en vivo”.. Louis Tomlinson

También declaró Tomlinson, que la entrega de los mexicanos en sus conciertos, desde que era parte de One Direction, es absoluta pues siempre están muy atentos y cooperadores.

[Te puede interesar: Louis Tomlinson explica por qué la pasión de los fans mexicanos es única]

¿Quién es Louis Tomlinson?

Louis William Tomlinson es un cantante y compositor británico que saltó a la fama tras iniciar su carrera como integrante de la boy band One Direction, tras audicionar en el programa The X Factor y quedar en tercer lugar, aunque no ganaron, Simon Cowell los firmó en su sello discográfico Syco y la vida de los cinco integrantes cambió.

En 2011 One Direction dio a conocer su primer disco “Up All Night”, el cual registró importantes ventas en diferentes lugares del mundo como Estados Unidos y Reino Unido.

Cinco años más tarde la boy band anunció su “descanso indefinido” y todos siguieron con sus carreras, Louis Tomlison se lanzó como solista y tiene éxitos como “Just Hold On” con Steve Aoki, “Back to You” con Bebe Rexha y finalmente el 31 de enero de 2020 lanzó su primer disco en solitario “Walls”.