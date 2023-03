Louis Tomlinson explica por qué la pasión de los fans mexicanos es única

Louis Tomlinson dice que México es de los mejores púplicos. Foto: Gettyimages.

Después de visitar Tokio y Londres, Louis Tomlinson presentó su documental “All Of Those Voices” en la CDMX, el británico aseguró que decidió hacerlo porque en México tiene muchos fans que lo han seguido desde sus inicios en la música, con la boy band One Direction, y que siempre han sido muy leales a él.

En entrevista exclusiva para UnoTV.com el cantautor aseguró que “ama” a los mexicanos, que los shows que ha dado en México han sido de otro nivel y por eso era importante para él venir a la premier.

“El público aquí tiene una pasión diferente en los shows en vivo, es uno de los mejores lugares para presentarse en vivo”. Louis Tomlinson.

Louis Tomlinson declaró que la entrega de los mexicanos en sus conciertos, desde que era parte de One Direction, es absoluta pues siempre están muy atentos y cooperadores.

“El momento más feliz de mi vida fue cuando empecé como solista”: Tomlinson

En 2016 los integrantes de One Direction decidieron tomar caminos por separado dentro de la industria de la música, Louis se dedicó a componer canciones y elegir el tipo de música que quería interpretar.

“Cuando comencé mi carrera como solista inició uno de los momentos más felices de mi vida, así como un concierto que di en Milán en el que me sorprendió la cantidad de gente que asistió”, dijo el británico.

En noviembre de 2022 presentó su segundo álbum como solista, “Faith In The Future”, del que se desprenden sencillos como: “The Greatest”, “Bigger Than Me” y “Lucky Again”.

“All Of Those Voices”, el documental de Louis Tomlinson

“All Of Those Voives” fue el motivo por el cual el británico visitó México, un largometraje que llegará a la pantalla grande el 22 de marzo, en el que el cantante quiso mostrarse “tal cual es”, incluso en sus momentos más vulnerables.

“All Of Those Voices” pretende ofrecer al público una visión mucho más íntima y sincera sobre la vida y la trayectoria musical del británico. El cantante se sinceró sobre lo emocionado que está con este nuevo proyecto, en el que trabajó por varios años.