Louis Tomlinson, quién es el ex integrante de One Direction que estará en la CDMX

Louis Tomlinson estará el 20 de marzo en la CDMX. Foto: Gettyimages.

Louis William Tomlinson es un cantante y compositor británico que saltó a la fama tras iniciar su carrera como integrante de la boy band One Direction, tras audicionar en el programa The X Factor y quedar en tercer lugar, aunque no ganaron, Simon Cowell los firmó en su sello discográfico Syco y la vida de los cinco integrantes cambió.

En 2011 One Direction dio a conocer su primer disco “Up All Night”, el cual registró importantes ventas en diferentes lugares del mundo como Estados Unidos y Reino Unido.

Cinco años más tarde la boy band anunció su “descanso indefinido” y todos siguieron con sus carreras, Louis Tomlison se lanzó como solista y tiene éxitos como “Just Hold On” con Steve Aoki, “Back to You” con Bebe Rexha y finalmente el 31 de enero de 2020 lanzó su primer disco en solitario “Walls”.

El cantautor británico regresó al programa de televisión The X Factor, en su décima quinta temporada, pero ahora como mentor, al lado de Robbie Williams y Ayda Field.

En noviembre de 2022 dio a conocer su segunda producción discográfica “Faith in the Future”.

En ocasiones, Louis percibe cierto tipo de zumbidos en su oído derecho. Aunque no se ha diagnosticado oficialmente qué es lo que tiene, se cree que podría padecer tinnitus, una enfermedad que podría dejarlo sordo.

Se le relacionó amorosamente con Harry Styles

Desde los inicios de One Direction, la amistad entre Louis Tomlinson y Harry Styles fue grande, tanto que algunos medios de comunicación especularon sobre un posible “bromance ” entre ellos que incluso llamaron “Larry Stylinson”, En un principio fue divertido para ambos, pero posteriormente se convirtió en un tema difícil de tratar.

Louis Tomlison estará en la CDMX

El próximo 20 de marzo Louis Tomlinson estará de visita en la CDMX donde presentará su documental “All of Those Voices”, que hace un crudo y real recorrido del cantante por la escena de la música, imágenes inéditas de la gira mundial del británico y una perspectiva única de cómo es ser músico en estos momentos de la industria.

Además compartirá los difíciles momentos que vivió cuando, en 2016, su madre Johannah Deakin falleció a los 42 años tras perder la batalla que mantuvo durante los últimos meses, en la más estricta intimidad, contra la leucemia que le fue diagnosticada a principios de ese mismo año.