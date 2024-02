Luce espectacular: Angélica Vale revela secreto para bajar de peso

Angélica Vale. Foto: Getty Images

Angélica Vale está nuevamente en el ojo del huracán, después de que en una de las presentaciones del 90’s Pop Tour luciera irreconocible, con un vestido corto y ajustado con el cual lució espectacular.

La propia hija de Angélica María subió algunas fotos del concierto en las que se le ve vestida con una minifalda dorada y botas largas, lo que provocó decenas de reacciones de sus fans, quienes destacaron lo delgada que se veía.

“Estás radiante”; “Te ves de impacto”; “Estas súper delgada, te ves increíble”; “Qué guapa, hermosa y talentosa… Te llevaste el show”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación que Angélica Vale hizo en Instagram.

Angélica Vale revela secreto para bajar de peso

En declaraciones que Angélica Vale ha realizado a la prensa, ha revelado cómo es que bajó de peso para lucir la figura con la que ha impactado a sus fans y seguidores de redes sociales.

La actriz, quien entre otros melodramas protagonizó “La fea más bella”, señaló que se sometió a un tratamiento especializado por un desequilibrio hormonal postparto.

“Fue un problema hormonal, y por fin una doctora le atinó, por lo que empecé a bajar. He perdido como 20 kilos. Sí, me cuido, pero también tengo una aplicación que me ayuda a medir calorías. Tampoco le doy el dedazo al pastel todos los días”, afirmó Angélica Vale en noviembre de 2023.

La también comediante abundó que subió de peso después del nacimiento de su hijo Daniel Nicolás.

“Si se fijan, si ven mi historial de fotos, me empezaron a decir gorda por el personaje que tenía en ‘Soñadoras’. No soy la más flaca del universo (…) pero gorda, nunca fui hasta que tuve a mi segundo hijo“, puntualizó Angélica Vale.

La estrella de “Soñadoras” también reveló que hizo varios intentos de someterse a dietas y rutinas de ejercicio, sin embargo, no obtuvo resultados, por lo que se sometió al tratamiento hormonal con el que logró bajar hasta 20 kilos.

