Lucero Mijares cumplió 20 años. Foto: Cuartoscuro

Lucero se derritió de amor en el emotivo mensaje que dedicó a su hija Lucerito Mijares por su cumpleaños 20. La cantante celebró este día especial con una publicación en la que incluyó fotos de momentos que ha compartido con ella.

Lucerito Mijares cumplió 20 años el 2 de febrero y su mamá no cupo de la felicidad por sus dos décadas de vida. En su mensaje, le escribió palabras como: “mi sueño realizado” y “eres la hija que siempre soñé”.

Lucero dedica emotivo mensaje a Lucerito Mijares por sus 20 años

Lucero Mijares es la segunda hija del matrimonio de Lucero y Manuel Mijares. Ahora que cumplió 20 años, sus papás se desbordaron de cariño al dedicarle palabras emotivas en las redes sociales.

La intérprete de “Cuéntame” dejó ver su emoción.

“Mi niña, mi luz, mi princesa, mi sueño realizado hoy cumple 20. Y parece que fue hace unos días cuando nació y levantaba la ceja aún cuando dormía en mi hombro y en mis brazos. Mi Lucero, celebro tu vida preciosa mía, y celebro diario porque eres mi regalo de todos los días”

Lucero

En las fotos que compartió, la hija de los cantantes sonríe todo el tiempo. Las palabras de Lucero, no quedaron ahí:

“Gracias por tus risas para todos mis chistes, por pedirme que no me vaya a dormir temprano para quedarnos otro rato juntas, por ser mi mejor amiga y confidente, por hablarme y por escucharme y por ser mi compañera en todo lo que hacemos. Eres la hija que siempre soñé, pero cada instante superas mis expectativas… Tan inteligente, tan madura, tan bella, tan única, tan tú”

Lucero, deseo que Dios siga guiando el camino de su hija y que sea la persona más feliz de este plantea.

“Feliz cumple. Te amo como no sabes”

Concluyó

Mijares también festeja a Lucerito

Por su parte, el padre de la joven cantante escribió inspirado en los 20 años de su hija.

“Mi nena hermosa. Hoy celebramos 20 años desde el día en que llegaste a iluminar nuestras vidas. No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de la persona en la que te has convertido: fuerte, valiente, inteligente y llena de amor”

Mijares

Además de Lucerito, los cantantes son padres de José Manuel, su primogénito.

