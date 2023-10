La cirugía estética que casi le cuesta la vida: ¿qué fue de Lucha Villa después de 1997?

Por una cirugía estética, Lucha Villa tuvo que aprender de nuevo a leer. Foto:Getty

Aunque en 1997 Lucha Villa estuvo a punto de perder la vida por una cirugía estética, la cantante tiene 86 años de edad y si bien un pronóstico sobre su salud era que “con el tiempo y la edad”, su problema avanzaría, la gran intérprete de temas de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel pasa sus días en su casa protegida con el cariño de su familia.

Lucha Villa se encuentra bien

En marzo de 2023, se expandió el falso rumor sobre la muerte de Lucha Villa, información sobre la que su hija, María José, aclaró la verdadera situación de su mamá.

“Mi mamá, nuestra Grandota, está con nosotros y se encuentra bien gracias a Dios (…) Tengan por seguro que una noticia así, se les comunicaría personalmente por este medio cualquiera de nosotros” María José

Quien fuera una de las cantantes más populares de la música regional mexicana se ha dejado ver, al menos, en redes sociales. A través de la cuenta de Instagram de la también conocida como la “Grandota de Camargo”, se compartió una fotografía en el que se ve a Lucha Villa junto a una de sus mejores amigas, según refiere la publicación de redes sociales.

En 2022, fue recordada por una mención reciente que se hizo sobre ella y la relaciona como una de las celebridades que aparecen en el polémico libro de Anabel Hernández, “Emma y las otras mujeres del narco”.

Lucha Villa y la cirugía estética que casi le cuesta la vida

Lucha Villa se sometió a una cirugía estética en 1997. La intérprete de temas como “Tú a mí no me hundes” y “Cucurrucucú paloma” estaba a punto de estrenar un disco y aparecer en una telenovela pero la mala práctica de una liposucción no sólo truncó sus planes de ese momento, el problema representó su retiro inesperado de los reflectores porque le dejó severas secuelas.

Así como otras famosas que le han dicho sí al bisturí con la intención de lucir más bellas, el deseo de Lucha Villa era eliminar la grasa de brazos, piernas y abdomen pero la operación que le realizaron en Monterrey, Nuevo León, no resultó bien.

Luz Elena Ruiz Bejarano, el nombre real de la intérprete de Camargo, Chihuahua, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la intervención quirúrgica y se enfrentó a terribles consecuencias cuando despertó de un coma de varios días

Lucha Villa tenía 60 años cuando se debatió entre la vida y la muerte por la cirugía estética. La falta de oxigenación sanguínea en el cerebro ocasionó que presentara parálisis parcial y perdiera el habla.

La cantante tuvo que aprender de nuevo a leer y escribir, sin embargo, ya nunca más cantó ni volvió a ser la misma

¿Qué fue de Lucha Villa tras su cirugía estética?

Lucha Villa ha pasado sus días de retiro en su casa en San Luis Potosí. En los primeros años de su recuperación contó con terapias en Cuba.

En 2009, un programa de televisión la visitó y apareció sonriente ante las cámaras, sin embargo, en la transmisión no se pudieron ocultar sus problemas para hablar.

Una de las imágenes más recientes de la cantante fue publicada en diciembre del 2020, cuando cumplió 84 años. El conductor Juan José Origel compartió la fotografía en la que la intérprete aparece con velitas y una copa de vino.

En una entrevista con UnoTV ese mismo año, María José, la hija de la cantante contó que su madre se encuentra bien, sin ningún cuidado especial y rodeada de su familia.