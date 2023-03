“Lo volvería hacer”: el luchador Chessman no se arrepiente de haber golpeado a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo causó polémica hace algunos días cuando hizo comentarios gordofóbicos, esto provocó el disgusto de varias personas, entre ellas, la del luchador Chessman, quien le propinó una cachetada al conductor, y aseguró que no se arrepiente de eso y que lo volvería hacer.

El luchador de la Triple A, quien también es conocido como el “Asesino de luz roja”, acudió al programa “SNSERIO” que conduce Rodrigo Prieto, y volvió hablar del tema señalando que recibió amenazas por la cachetada que le dio a Adrián Marcelo, pero también felicitaciones por la misma.

“Dos mil o tres mil me felicitaron por cachetearlo y no me arrepiento, lo volvería a hacer”.