“Me dijo que tenía 20”: Lucía Méndez confiesa que tuvo relaciones con Luis Miguel cuando él era menor de edad

Si antes ya había dicho que ella tronó a Luis Miguel, Lucía Méndez hizo fuertes declaraciones sobre el que fue su pasado con el “Sol” y confesó que tuvieron relaciones cuando él era menor de edad.

Lucía Méndez, la misma que contó que “bateó” a Chayanne, desató una nueva polémica por sus revelaciones sobre el intérprete de “Cuando calienta el sol”. Su comentario le valió críticas y también comparaciones con Luis de Llano por la que fue su relación con Sasha Sokol cuando la cantante de Timbiriche era menor de edad.

Así como Lucía Méndez, otras famosas, entre ellas, Alejandra Ávalos y Erika Buenfil, han hecho revelaciones del que fue su idilio con Luis Miguel. La reciente declaración de la actriz desató un revuelo porque puntualizó que tuvo relaciones con el cantante cuando él era menor de edad.

La estrella de la telenovela “El extraño retorno de Diana Salazar” relató lo anterior en una entrevista con Juan José Origel y detalló que él le había dicho que tenía 20 años.

“Entonces sirve el champán y empiezo a tomar, y me pongo un cuete compadre… Y me emborracho, solté el cuerpo y me planta un beso, yo ya media jarra, pues que sucede esa noche, se dio, al otro día desperté y me pregunté, ‘¿qué estoy haciendo?'”

Lucía Méndez