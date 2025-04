GENERANDO AUDIO...

Lucía Méndez, actriz y cantante. Foto: Cuartoscuro

Lucía Méndez rompió el silencio luego de que se reportara su hospitalización por COVID-19. La actriz reveló que, de acuerdo con el médico que la trata, es un “milagro” que no presente un cuadro crítico.

“Llega el médico y me dice: ‘Mire, señora, tiene usted COVID, y tiene bastante fuerte el COVID. Mucha carga viral… tiene COVID y realmente es un milagro que usted esté así’… Él me dijo que era un milagro porque tenía tanta carga viral que podía haber estado casi, casi, intubada”.

En entrevista con Addis Tuñón, la también cantante aseguró que, aunque se encuentra mejor, aún presenta presión en el pecho y se mantiene con oxígeno y vigilancia las 24 horas.

“Estoy ronca, con una presión en el pecho, estoy con oxígeno, están 24 horas revisándome toda. Estoy mucho mejor… Todavía tengo 90 (de saturación) estoy en el límite de estar bien, pero todavía no estoy totalmente porque debes tener 96, 95 (de saturación)”

Además, recordó que previo a su diagnóstico de COVID, por varias semanas, presentó una tos que, a decir del médico, le bajó las defensas y causó un cuadro de alta carga viral de coronavirus.

“Hace un mes me empezó una tos muy extraña y tosía leve primero. No hice caso. Me empecé a tomar ciertas medicinas, vitamina C. Se me quitaba dos días, y a los dos días me venía otra vez, y empezaba a toser y a toser hasta que se volvió crónico”

De acuerdo con la famosa, será después de que dé negativo a COVID cuando se le hagan estudios para saber la razón de la tos que la aquejó durante varios días.

“Me van a hacer más exámenes en cuanto se me acabe el COVID. Tienen que esperar que el COVID ya no esté para entonces meterme a muchos más estudios”

Finalmente, Lucía Méndez llamó a las personas que estuvieron con ella en un evento público hace unos días a que, en caso de presentar algún síntoma, acudan a checarse.