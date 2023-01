“Parece que me dio un microinfarto cerebral”: internan a Lucila Mariscal tras caída

La salud de Lucila Mariscal, recordada por su personaje de Lencha, no va del todo bien, pues, de acuerdo con la famosa, pudo haber sufrido un microinfarto cerebral, producto de una caída que tuvo en su domicilio, por lo que ingresó de urgencias al hospital.

En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, la comediante explicó que, al momento de caerse, se golpeó la cabeza, presentando mareos que describió como “horribles”.

“Me caí en la cocina, me llevaron en ambulancia porque me caí horrible, me golpeé la cabeza en la parte de atrás y me empecé a marear horrible, horrible, ya no me pude mover de ahí”.

La estrella de la comedia en México destacó que, debido a lo aparatoso de la caída que sufrió, los médicos no descartan que pudiera haber sufrido un microinfarto cerebral, por lo que se encuentran haciéndole pruebas para descartar o confirmar la situación.

“Estoy en el hospital todavía, los doctores están checando (el golpe) continuamente porque parece que me dio un microinfarto cerebral cuando me golpeé, parece, no me han resuelto eso. Me están checando continuamente porque sí me subió mucho la presión, me subió a 190 y tantos”.

Lucila Mariscal, “Lencha”.