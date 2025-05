GENERANDO AUDIO...

Ludwika Paleta tiene tres hijos. Foto: CLB

La actriz Ludwika Paleta reveló que, a diferencia de su experiencia con Nicolás, su primogénito, ahora ha priorizado la maternidad y por ello prefiere salir poco en las noches, incluyendo alfombras rojas o fiestas.

Alejada de los reflectores, pero no del trabajo, así se encuentra actualmente Ludwika, quien explicó a UnoTV por qué ha optado por mantenerse fuera de eventos públicos y alfombras rojas. La actriz de 45 años confesó que la razón es muy clara: sus hijos más pequeños, Bárbara y Sebastián, gemelos de seis años.

“Mis hijos están chiquitos y, a pesar de que no he dejado de trabajar, sí he dejado de salir de noche y de un poquito esta cosa de las alfombras… porque ya me cuesta mucho trabajo despertarme a las 6 de la mañana después de haber pasado por una alfombra”, dijo entre risas.

Ludwika Paleta quiere estar presente para sus pequeños hijos

Ludwika Paleta se convirtió en mamá de Nicolás Haza, a los 20 años de edad, en un momento que no tenía la madurez y conocimientos necesarios sobre cómo educar a un hijo, pero siempre dio todo su amor y la atención que pudo.

“Nicolás y yo crecimos juntos. Yo era una niña cuando lo tuve, entonces creo que lo entiende muy bien”, comentó. “Fui una mamá que estuvo, si alguien estuvo ahí para él, siempre he sido yo. Y Nicolás es un chavo padrísimo, trabajador, agradecido y que se ha abierto camino solo”.

“Estoy en un momento de mi vida en donde decidí, cosa que no hice con mi hijo Nicolás, estar presente en todos los momentos de la vida de mis hijos. Porque se pasa tan rápido que no me quiero perder un momento”, dijo Ludwika Paleta.

Debutará como guionista

Pese a no estar tan presente en los reflectores, Ludwika sigue muy activa profesionalmente: recientemente filmó una película en diciembre y se alista para otro rodaje en verano. Pero lo que más la emociona es que está por cumplir un viejo sueño: debutar como guionista.

“He tenido muchísimo tiempo queriendo levantar este proyecto, soñando con esto”, confesó. “Ya empiezo a escribir una serie a principios de mayo y arrancamos con la producción. Lo tengo todo muy claro en la cabeza, pero ahora se trata de sentarnos con los escritores, hacer un cuarto de escritores y empezar en forma”.

Aunque prefirió no revelar de qué tratará el proyecto, adelantó entre risas que bien podría ser un dramón o incluso una comedia: “Los dramas se me dan, pero también se me da la comedia, ¿a poco no?”. finalizó Ludwika Paleta.