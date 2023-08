¿Premonición? Luis Ángel, el “Flaco”, temía que sus hijos murieran, lo reveló meses atrás

Luis Ángel, el “Flaco”, está de luto por muerte de su hija. Foto: Getty

Luis Ángel, mejor conocido como el “Flaco”, pasa por un difícil momento luego de la muerte de su hija María Fernanda, de 21 años, ahogada en la Playa Cerritos, en Mazatlán, Sinaloa. Tras la tragedia del exvocalista de Los Recoditos, se revivió un video en donde el cantante dice que uno de sus mayores miedos es perder a alguno de sus hijos.

En una entrevista para el programa Hoy Día, el intérprete de “Y si se quiere ir” reflexionó luego de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, y afirmó que para él la partida de uno de sus hijos era su mayor temor.

“Me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho, pero te voy a ser muy sincero, yo creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir, de mis familiares, pues, son mis hijos”, señaló en aquel momento el cantante.

El famoso cantante de banda sinaloense afirmó que su propia muerte no le generaba temor, pues era el “siguiente paso por esta tierra”.

“Yo no tengo miedo a morirme, no es que sea supervaliente, ya sé que me voy a morir, sé que yo algún día me voy a morir, pues ya nací, el siguiente paso por esta tierra es morir, no le tengo miedo a morir”, destacó el cantante originario de Mazatlán, Sinaloa.

Famosos se solidarizan con Luis Ángel, el “Flaco”

Después de confirmarse el fallecimiento de la hija de Luis Ángel, el “Flaco”, algunos famosos compañeros de la industria musical lamentaron la perdida de la joven de 21 años y se solidarizaron con la familia.

A través de sus redes sociales, la banda Los Recoditos enviaron sus condolencias al cantante que, junto a la agrupación, consolidó temas como “Mi último deseo”.

De igual manera, La Banda el Recodo también mostró su pesar por la pérdida del familiar del “Flaco” y mandó sus condolencias.

Asimismo, Susana Zabaleta, quien compartió escenario recientemente con Luis Ángel, también dedicó un emotivo mensaje al cantante por la muerte de su hija María Fernanda.