“Le tocaba”: Luis Ángel, el “Flaco”, reaparece en redes y revela cómo murió su hija

Luis Ángel, el “Flaco”, reaparece y dice cómo murió su hija. Foto: Cuartoscuro

Luis Ángel, mejor conocido como el “Flaco”, reapareció en redes sociales luego de la muerte de su hija, María Fernanda, de 21 años. El exvocalista de la banda Los Recoditos explicó qué fue lo que pasó con ella.

¿Cómo murió la hija de Luis Ángel, el “Flaco”?

El cantante, que hace meses reveló que su mayor miedo era que sus hijos murieran, dijo que su hija ingresó al mar, en Mazatlán, Sinaloa, pese a que las banderas rojas, que alertan sobre la peligrosidad de la marea, se encontraban puestas.

“Mi hija tomó la decisión de meterse al mar, las banderas estaban ahí, había banderas de que estaba peligroso, banderas rojas, pero era de noche y no las vio, no las vio, se metió y no pudo salir”, destacó el cantante.

Luis Ángel destacó que, luego de que su hija ingresara al mar y no pudiera salir, un par de personas trataron de rescatarla, también entrando al agua. El cantante aseguró que a su hija le “tocaba”, por lo que no pudieron apoyar a la joven de 21 años y agradeció que arriesgaran su vida.

“Un par de personas que no sé quiénes son, pero les agradezco aquí en el alma que haya arriesgado su vida por intentar salvar la vida de mi hija, no se pudo, no fue posible, le tocaba, pero gracias a esas personas que se metieron al mar arriesgando su vida para intentar salvarla”, afirmó el cantante originario de Mazatlán, Sinaloa.

El intérprete de “Y si se quiere ir” deseó que lo que le pasó a su hija no se repita con otros jóvenes en una noche de fiesta; sin embargo, el cantante no confirmó que María Fernanda estuviera en estado de ebriedad. al momento de su muerte.

“Ojalá y que lo que le pasó a mi hija le llegue a los jóvenes, le llegue a la gente, no es malo divertirse, no es malo, todos nos divertimos, todos podemos tomar, todos podemos ir a una fiesta, salir de antro un fin de semana, todos lo podemos hacer no hay nada malo en eso, no digo que dejen de tomar… de repente las decisiones que tomamos cuando estamos en ese estado son las incorrectas”, señaló el famoso, que recibió la solidaridad y mensajes de apoyo de varios cantantes.