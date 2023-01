Sólo iba de vacaciones con su familia: Luis Ángel “El Flaco” se salva de fuego cruzado

Luis Ángel “El Flaco” salvado de fuego cruzado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Historias de balaceras vemos todos los días, pero la que el cantante Luis Ángel el “Flaco” narró en una reciente entrevista con el youtuber, Kano Escalante, es digna de ser contada, ya que su familia y él fueron salvados de morir por integrantes de un grupo del crimen organizado en un fuego cruzado cuando sólo iban de vacaciones.

Aunque no es la primera vez que sabemos que un líder grupero se ve involucrado con temas del crimen organizado, Luis Ángel el “Flaco”, exvocalista de Recodo, narró la bizarra y memorable experiencia que tuvo y en la que expuso a su familia de una casi experiencia fatal cuando sólo iba a tomar unas vacaciones.

Resulta que el cantante se fue de viaje en diciembre pasado a unas cabañas en Mazamitla, Jalisco, junto con sus seres queridos. Todo ya estaba listo para que los miembros de su familia fueran a dar un paseo en motocicleta para hacer una visita a la cascada del lugar y se encontraron a personas armadas en el camino.

Todo iba bien. Luis Ángel el “Flaco” dijo que se fueron por el monte como por eso de las cuatro o cinco de la tarde. Cuenta que no era muy tarde y en sus propias palabras relató: “Tomamos un camino y había unas personas armadas, en una como cabaña, pero nos dejaron pasar, de hecho hasta nos saludaron”.

Luis Ángel el “Flaco” recordó que metros más adelante se cruzaron con una camioneta y posteriormente decidieron quedarse en una cascada, cuando de pronto comenzaron a escuchar dispararos y cual fue su sorpresa que estaban ¡en medio de una balacera!

“Los balazos nos pasaban por un lado, se oían como en las películas, zumbaban. Nos arrancamos. Los niños llorando, todos, y ahí vamos en las motos, íbamos bien despacio, y todos desesperados. Otros vatos venían como bajando de los cerros, entonces no nos estábamos alejando de la balacera, estábamos en medio, y me dice mi hermano, ‘carnal, aquí nos metemos'”. Luis Ángel el “Flaco”

¿Quiénes iban de vacaciones con Luis Ángel el “Flaco”?

El exvocalista de “El Recodo” describió que iban su esposa, hijos, sobrinos, papás y hermanos, cuando se metieron a un sitio donde el cerro los alcanzaba a cubrir y cual fue la sorpresa que se toparon la camioneta que ya habían visto, razón por la que pensaron que venía lo peor.

“Yo levanté las manos, les dije a todos que levantaran las manos, se quitaron los cascos, los niños, y una gritoniza. Y la camioneta en vez de seguirse, da la vuelta hacia donde estábamos, yo dije ‘pues ya nos llevó la chin$%#*’, el vato le pegó con la camioneta a mi moto, se baja y se bajan todos los que iban con él”. Luis Ángel el “Flaco”

Luis Ángel el “Flaco” revela cómo se salvó de fuego cruzado

Luis Ángel relató que no pudo evitar el llanto cuando las personas que iban en la camioneta les pidieron que se subieran para ponerlos a salvo. Una de esas personas que se baja y les dice que la camioneta estaba blindada y “de volada” primero subieron a las mujeres y a los niños, mientras le estaban disparando.

El cantante afirmó que en aquel momento se sintió culpable de haber puesto a su familia en peligro, mientras los hombres armados les decían que la única manera en la que podrían salir vivos de ahí era si se subían a la camioneta. Finalmente, relató que su familia logró llegar a salvo a las cabañas donde se hospedaban y decidieron regresar a Mazatlán al día siguiente.

¿Quién lo salvó?

“No sé quién sea (la persona que les dijo se subieran a la camioneta), no tuve tiempo de agradecerle, no tengo bandos, pero esa persona salvó a mi familia y le agradezco, en ese momento fue un ángel. No quiero hacer apología del delito, el mismo vato iba diciendo que ellos eran así pero al ver que éramos una familia, se regresaron”, recordó el famoso solista. Una historia más de balaceras.