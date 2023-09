“Estaba escuchando todo”: Luis Ángel, el “Flaco”, revela, entre lágrimas, cómo se enteró de la muerte de su hija

Luis Ángel, “Flaco”, dijo cómo se enteró de la muerte de su hija. Foto:Cuartoscuro

A un mes del fallecimiento de su hija, Luis Ángel, el “Flaco”, reveló cómo se enteró de la muerte de María Fernanda, luego de que la joven ingresara al mar y ya no saliera debido a la marea.

“El teléfono nunca se cortó, entonces yo estaba escuchando todo lo que estaba pasando… Su mamá empezó a gritar”.

Así se enteró Luis Ángel, el “Flaco”, de la muerte de su hija

En entrevista para el programa “El gordo y la flaca”, el cantante, exvocalista de la banda Los Recoditos, dijo que fue su hijo quien lo alertó de la situación con María Fernanda.

“Me estaba marque y marque mi hijo. Me dice mi esposa, ‘amor, te está hablando Luis’ y en eso me entra un mensaje y me dice ‘papá, contésteme, hay una emergencia’”, recuerda el cantante de banda.

Desde California, Estados Unidos, lugar en el que se encontraba el cantante, se comunicó con su hermano, a quien le pidió que fuera al sitio en donde había desaparecido su hija.

“Le hablé a mi hermano Ramón, y le dije ‘carnal, hay una emergencia. Ve a la playa’. Llega mi hermano y me dice ‘hermano, no la veo. No sé para dónde meterme’. Él estaba hablando por teléfono conmigo y observando, y en eso la miró”.

Al ver a su sobrina, Ramón, el hermano del “Flaco” la sacó del mar y trató de reanimarla, aunque sus esfuerzos fueron en vano.

“El mar la sacó. Inmediatamente (mi hermano) se metió por ella y la sacó rapidísimo y empezó a intentar revivirla. Fueron a traer a la ambulancia para que le diera los primeros auxilios, pero mi hija ya tenía rato que se había ido. Ya no estaba con nosotros, ya no había manera de devolverla”.

“Te pega en el mero corazón”: cantante revela cómo enfrenta la partida de su hija

A un mes de que el intérprete de “Y si se quiere ir” se vistiera de luto, confesó que han sido días difíciles por la ausencia de María Fernanda.

“No sé ni cómo explicarlo, es un golpe como que te llega así de sopetón, como si fuera un martillo que te pega en el mero corazón y no te dan chance ni de respirar… Todo es proceso. Me estoy como resistiendo a muchas cosas… Este rollo es aprender a vivir con ese dolor”.

El cantante, quien había dicho que su mayor miedo era perder un hijo, destacó que no ha regresado a la playa en Mazatlán, Sinaloa, en donde murió su hija, pues, dijo, le agarró “coraje” al mar.

“No he vuelto a la playa. No quiero ir. Yo amo el mar y le agarré como un coraje al mar porque siento que el mar me la quitó. A veces, yo le pregunto a él (a Dios) ‘padre, por qué. Qué hay que aprender o entender de esta situación o de qué se trata’. Pero nunca reniego de él, yo sé que él es el que manda, es el que decide”.