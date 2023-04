Luis de Alba, el “Pirruris”, sufrió un aparatoso accidente. Foto: Cuartoscuro

Luis de Alba, mejor conocido como el “Pirrurris”, sufrió un aparatoso accidente que le causó lesiones en una rodilla y en el rostro, al impactarse contra un buró, según explicó el actor en un video que se compartió en redes sociales.

En la grabación se ve al comediante Luis de Alba, el “Pirruris”, quien ha enfrentado algunos problemas de salud desde un tiempo atrás, con el ojo morado y en donde destacan las curaciones que recibió por parte de personal médico.

“Hoy en la mañana, como no prendí la luz, ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró. Me salió sangre y no sabía ni donde andaba. Me quería parar y ‘bolas’, la otra pierna, la que tengo jodida”. Luis de Alba, el “Pirruris”

Ver más

El video también muestra el moretón que le salió a Luis de Alba, el “Pirruris”, en la rodilla tras la caída que sufrió en su hogar. De acuerdo con la grabación, el actor que formó parte del programa “La escuelita”, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, requirió un vendaje.

Luego de la publicación del video en donde se ven los golpes de Luis de Alba, el “Pirruris”, a causa de una caída, el comediante recibió comentarios positivos por parte los usuarios de redes sociales; sin embargo, hubo quien consideró que pudo no tratarse de una caída, como el actor compartió a sus seguidores.

“A mí no me parece que sean golpes por caída, pero quién sabe”, “Abusado, don, ya no hay refacciones”, “Que se mejore pronto, mil bendiciones, sr Luis de Alba”, “Diosito le dé pronta recuperación”, “Que se mejore, don Pirru”, “Luis bien fregado, pero no pierde el humor”, son algunos de los comentarios que se puede leer por parte de los cibernautas.

La salud de Luis de Alba, el “Pirruris”

Desde 2021, Luis de Alba, el “Pirruris”, comenzó a encender las alertas de sus fanáticos, amigos y familiares por presentar algunos problemas de salud. En septiembre, el comediante tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras una fuerte caída que le causó una factura del fémur derecho.

El comediante fue trasladado a Guadalajara, Jalisco, para continuar con la atención tras la caída sufrida en Monterrey, Nuevo León. De Alba fue atendido en el mismo hospital en el que, por meses, estuvo internado Vicente Fernández, el “Charro de Huentitán”, hasta que murió el 12 de diciembre.