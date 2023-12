Luis de Llano dice ser víctima de “infames injurias”; Sasha Sokol reacciona

Luis de Llano y Sasha Sokol mantienen la polémica. Foto: Cuartoscuro

La polémica y la ola de declaraciones entre Luis de Llano y Sasha Sokol no para, pues a casi dos años de que la cantante señalara al productor de haber sostenido una relación con ella cuando la famosa tenía 14 años y el 39, ahora De Llano afirmó que él es una víctima y propone una ley en favor de los hombres. Sasha ya le contestó.

Luis de Llano dice ser una víctima y apoya ley en favor de los hombres

De acuerdo con el programa De primera mano, Luis de Llano dijo ser parte de las “estadísticas” de las personas a las que les han “atacado con las más infames injurias”.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que, por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos”.

Además, el productor destacó que ante los señalamientos en su contra, desea que se haga una ley que proteja a los hombres y no se permitan acusaciones “sin fundamentos” y que el juicio no sea “mediático sino legal”.

“Y para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal, que nos reconozca como mexicanos y mexicanas adultos”.

Luis de Llano aseguró que una vez terminado el proceso legal, dará su versión de los hechos, y adelantó que no descarta la posibilidad de hacer un libro, pues, dijo, debe tener una catarsis.

“Yo me espero hasta que termine el proceso y les explicaré toda la historia. Claro que se puede defender (lo indefendible) eso depende de quién lo vea. Cuando termine el proceso, seguro que le voy a dar unas grandes platicas y buenas noticias”.

“Cinismo”: Sasha Sokol reacciona a declaraciones de Luis de Llano

Luego de las declaraciones hechas por Luis de Llano, Sasha Sokol reaccionó y, en Twitter, la exintegrante de Timbiriche compartió una imagen que daba el significado de cinismo.