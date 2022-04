Luis de Llano pide comprensión tras acusaciones de Sasha Sokol; ya tiene abogados

Después de que Sasha Sokol anunciara que iniciaría un proceso legal contra el productor Luis de Llano, en medio de acusaciones de abuso cuando la cantante era menor de edad, el tío de Beny Ibarra dio la primera declaración.

Fue durante el programa Ventaneando en donde el famoso, que habló sobre la relación que sostuvo con Sasha Sokol, aclaró que, por el momento, no puede otorgar entrevistas por consejo de sus abogados.

El mensaje leído en la emisión comandada por Pati Chapoy dice:

“Por instrucciones de mis abogados, me han pedido que no dé entrevistas aún, espero tu comprensión, más adelante con mucho gusto lo haré. Abrazo, Luis”.

El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol utilizó su cuenta oficial de Twitter para recriminar a Luis de Llano haber hablado de la relación que sostuvieron cuando ella era menor de edad, y aunque el productor afirmó que estuvo enamorado de Sasha Sokol, la cantante destacó que fue una relación donde ella tenía miedo de dejarlo por represalias en su carrera artística y por lo joven que era.

Tras las primeras declaraciones de Sasha, Luis de Llano emitió un comunicado en el que ofrecía una disculpa a la intérprete y enfatizaba que su relación “siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”.

Además, De Llano explicó que, pese a que pudo haber incurrido en un delito, siempre se ha conducido lícitamente.

“En mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia”.