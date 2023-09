Luis de Llano rompe el silencio tras sentencia en su contra por caso Sasha Sokol

Luis de Llano rompe el silencio tras sentencia en su contra. Foto: Cuartoscuro

Luego de que Sasha Sokol informó que concluyó la segunda etapa legal que inició en contra de Luis del Llano por abuso sexual infantil, el productor rompió el silencio y, a través de un comunicado, acusó irregularidades en el caso.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre caso Sasha Sokol?

El productor consideró que en el caso hay “interese oscuros y perversos”. Dijo que es señalado de manera pública de conductas que no ha cometido y que, aseguró, no son reclamados por la vía legal.

“Los intereses oscuros y perversos que actúan en mi contra, que resultan evidentes por ante los calificativos de conductas responsables y referidas en los medios de comunicación, pero que, de ninguna manera, ni los he cometido, pues tampoco han sido demandados o reclamados en el proceso legal que enfrento”.

El mensaje difundido por su equipo destaca que lo expresado por la ex-Timbiriche “no corresponde a lo demandado en el juicio”.

“En relación con lo dicho y difundido por Sasha Sokol en medios de comunicación respecto al proceso judicial seguido por ella en mi contra…. Deseo informar… que lo que me reclama en dichos medios no corresponde a lo demandado en el juicio”.

Además, Luis de Llano adelantó que agotará “los medios de impugnación” a los cuales, dijo, tiene “derecho” a fin de que se decida “en equidad”.

“Por el momento, en vista de la reciente resolución, agotaré los medios de impugnación a los que tengo derecho para que, finalmente, se decida en equidad sobre lo a mí reclamado y pueda gozar de un acceso verdadero de justicia”.

Y enfatizó que, aunque la situación que llegó a los tribunales, legalmente no le ha favorecido en las dos primeras etapas, “no constituyen una cosa juzgada”.

“A pesar de que existe en el juicio seguido en mi contra sentencia de primera y segunda instancia, no constituyen cosa juzgada. Por tanto, nada en lo que en ellas se refiere o contiene, puede ser considerado verdad jurídica. Y son, por tanto, susceptibles de ser modificadas en todas sus partes, como finalmente la justicia resolverá en el Juicio de Amparo correspondiente. Ello atento a las múltiples violaciones, irregularidades e ilegalidades presentadas durante el proceso y sobre las cuales me he abstenido de hacer comentario alguno”.