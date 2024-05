Luis Gerardo Méndez así recuerda el día del asesinato de Paco Stanley

El 7 de junio de 1999 fue asesinado Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, en avenida Periférico Sur, al salir del restaurante El Charco de las Ranas. Un evento que conmocionó a miles de mexicanos, entre ellos Luis Gerardo Méndez.

Previo al estreno de la serie de Prime Video ¿Quién lo mató?, Luis Gerardo Méndez relató a Unotv.com cómo recuerda aquel día y la manera en que le impactó.

“Yo venía regresando de la escuela, creo que estaba en la secundaria y nosotros consumimos esos programas de televisión todos los días, llegaba a la escuela con mi hermano y después de comer nos poníamos a verlos. Me acuerdo perfectamente la sensación cuando me enteré estaba en mi casa, se me congelaron todos los huesos, nunca había sentido algo así”.

