Fue una historia de amor tan linda: la “Chule” recuerda a Luis Miguel

Aracely Arámbula recordó su historia de amor con el popular cantante Luis Miguel, y aseguró que se trató de un amor lindo. Su confesión la hizo cuando se hablaba de la serie sobre la vida del “Sol” y aseguró que no fue su interés aparecer en ella; sin embargo, reconoció que su romance tuvo una parte bonita.

“Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia, así como la del Titanic, yo digo, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo. Fue una historia espectacular que, si se las cuento, no la creen”

Aracely Arámbula.