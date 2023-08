¡No se guardó nada! El “Burro” Van Rankin rompe el silencio sobre Luis Miguel

Jorge “Burro” Van Rankin rompe el silencio sobre Luis Miguel. Foto: Getty

Luis Miguel se encuentra en el ojo del huracán, pues, luego de iniciar su gira en Argentina, mucho se ha dicho que el “Sol” utiliza dobles para salir al escenario, incluso se han presentado algunas presuntas pruebas de ello. Sin embargo, Jorge “Burro” Van Rankin, quien tuviera una estrecha amistad con el cantante, habló al respecto, desechando dicha versión.

Ante los micrófonos de varios programas de televisión, entre ellos los de “De primera mano”, el “Burro” Van Rankin aseguró que pensar que Luis Miguel utiliza dobles en su regreso a los escenarios, en donde interpreta casi 50 temas, es una locura.

“Eso de dobles, parecen locos, ¿dobles de qué?… Volví a verlo hace 3 (años), cené con él, pero yo lo vi, platiqué con él, nos morimos de la risa, ¿cómo va a ser doble? Ahorita lo vi bien, creo que le cayó bien el noviazgo con su adorada Paloma, la ex de su compadre”, señaló Jorge Van Rankin.

El famoso conductor y actor pidió no hacer caso a los rumores que aseguran que Luis Miguel, cuyas presentaciones terminarán en 2024, utiliza dobles para cumplir con sus compromisos laborales, pese a que, hace poco, un imitador del “Sol” aseguró haberlo suplantado en una presentación.

“Eso es una verdadera ma%&$… No crean esas cosas. Los datos que yo tengo no son ésos”, sentenció Jorge “Burro” Van Ranking.

¿Por qué se volvió a pelear Luis Miguel con el“Burro” Van Rankin?

Además de hablar sobre los rumores de los supuestos dobles que podrían causarle problemas legales a Luis Miguel, Van Rankin confesó por qué, luego de una reconciliación tras más de dos décadas distanciados, el “Sol” volvió a enemistarse con él.

“Cree que (no ha pasado el tiempo) y pasaron 22 años y me dice ‘Oye, alcánzame en Los Cabos, alcánzame en Miami’ y yo ahora tengo tres hijas, trabajo, y yo antes no hacía nada y no puedo hacer esas cosas. Y (él me dijo) ‘Entonces al carajo’ y la neta me mandó al carajo”, recordó el actor.

“Se me hace desagradable”: el “Burro” en contra del romance del “Sol” con Paloma Cuevas

El protagonista del programa “40 y 20” expresó su desacuerdo en la relación que mantiene Luis Miguel con Paloma Cuevas, expareja del torero Enrique Ponce, compadre del “Sol”, con quien, se dice, tuvo un fuerte enfrentamiento.

Jorge destacó que, para él, es un acto “desagradable”, aunque, dijo, prefiere no meterse.

“Cuando andaba yo ahí pegado con él cuando íbamos a salir al concierto no me subió a su camioneta y subió a su compadre y ahora anda con su vieja… Cada quien sus dulces, yo no puedo meterme. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre”.