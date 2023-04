Modelos, cantantes y actrices: ellas son las enamoradas de Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los cantantes más populares y uno de los solteros más codiciados. Aunque el cantante de “La bikina” mantiene su soltería, sí ha tenido varias relaciones largas y otras fugaces, algunas con hijos de por medio.

En esta ocasión, Unotv.com te presenta el historial amoroso del “Sol”.

La cantante y actriz mexicana Lucía Méndez inició el 2021 con una gran revelación al compartir detalles del noviazgo que sostuvo con el “Sol”, cuando él era aún menor de edad.

En una entrevista, la famosa reveló cómo inició su fugaz relación.

“Me empezó a buscar, a llamar, a pretender. Era muy espléndido; me daba regalos, pero algunos no los recibí. Llegó el momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como tres o cuatro meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20”.

La diferencia de edades llevó a Méndez a terminar la relación.

“Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto, siempre tenía como ese juicio de decir no, eso no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel, y eso fue lo que me sacó adelante”.

Lucia Méndez