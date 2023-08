“No es la primera vez”: reviven video de Luis Miguel hablando sobre sus supuestos dobles

Luis Miguel es señalado por usar dobles. Foto: Getty Images

Luis Miguel, quien es señalado de usar dobles, en alguna ocasión puso fin a dichos rumores, al igual que a su presunta muerte, temas que salen a la luz cada vez que el “Sol” vuelve a brillar.

¿Qué dijo Luis Miguel sobre sus supuestos dobles?

Luis Miguel, quien es novio de Paloma Cuevas, fue entrevistado, hace un par de años, por medios de comunicación, quienes cuestionaron la existencia de posibles dobles.

Sin embargo, ante dichas teorías, que no son nuevas, el intérprete de “Suave”, en aquella ocasión, puso fin a los comentarios, afirmando que no es la primera vez que surgen este tipo de rumores.

“Ah, pues ya te acostumbras. No es la primera vez. Te acostumbras a ver cosas así”, expresó Luis Miguel.

Por otro lado, el exesposo de Aracely Arámbula, aquella vez, dijo que no prestaba mayor atención y que tampoco le afectaban los constantes mitos que giran en torno a su persona.

“Realmente lo ignoro. Al principio sí me afectaba, te voy a ser honesto. Sin embargo, ya con el tiempo y con los años te vas haciendo más fuerte, vas entendiendo que es parte del mismo medio”, señaló Luis Miguel

La entrevista fue retomada por diferentes medios de comunicación, quienes comentaron al respecto:

¿Qué dijo el “Sol” de su presunta muerte?

Finalmente, el “Sol”, cuya madre es Marcela Basteri, aseguró que, aunque pareciera ser que no, sí se ha llegado a enterar de los rumores sobre su supuesta muerte, cosa que no es verdad.

“Ah, me lo comentan, a veces me lo comentan, no sé, la gente que trabaja o está conmigo. Sí, de repente sale algún comentario (…) estoy bastante vivo”, puntualizó Luis Miguel.

¿Por qué se dice que Luis Miguel usa dobles?

Desde el inicio del Luis Miguel Tour 2023, el pasado 6 de agosto, iniciaron las críticas en contra del cantante por lucir delgado, bailar de forma diferente y, supuestamente, usar playback.

Incluso, en redes sociales, algunos usuarios llegaron a dudar sobre la apariencia del intérprete de “Sabor a Mí”, afirmando que habría llevado dobles a sus conciertos.

[NO DEJES DE LEER: Luis Miguel podría ser demandado por supuestamente usar dobles durante conciertos en Argentina]

Las teorías y el rumor tomaron mayor fuerza luego de que el periodista Luis Ventura aseguró que existen hasta tres dobles del “Sol”, quienes lo acompañan a sus shows.