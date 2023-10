¿Cuánto pagó? Luis Miguel habría liquidado deuda millonaria a Aracely Arámbula

A días de que causara revuelo por su presencia en la boda de su hija Michelle Salas, Luis Miguel es de nuevo motivo de titulares en medios de comunicación y esto se debe a que al parecer ya pagó la pensión alimenticia que debía a Aracely Arámbula, correspondiente a los hijos que tiene con la actriz, Miguel y Daniel.

Según lo que se dice, el “Sol” ya liquidó la deuda millonaria por la pensión y esto sucede poco después de que su ex, Aracely Arámbula lo señalara como “deudor alimenticio” y un padre ausente en cuanto a su convivencia con los menores.

La información sobre este caso entre Luis Miguel y la “Chule” lo dio a conocer Maxine Woodside en su programa “Todo para la mujer”. La comunicadora indicó que un juez le confirmó que el intérprete de “Sol, arena y mar” ya había dado este paso.

“Les tengo una noticia: ya ven que al ‘Sol’ se lo han acabado que no paga, que a sus hijos no los ve y no paga. ¿Pues qué creen? ¡Que ya pagó desde septiembre!”

Dijo Maxine Woodside