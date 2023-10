Luis Miguel realiza una exitosa gira. Foto: AFP/Ilustrativa

Luis Miguel no es solo famoso por su voz y su talento, sino también por la innumerable lista de romances que ha tenido a lo largo de su carrera. Parece que ninguna mujer es capaz de resistir sus encantos, pero recientemente una fan rechazó un beso del cantante durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos.

Fan rechaza beso de Luis Miguel durante un concierto en Las Vegas

En el video que circula en redes sociales se puede ver a Luis Miguel acercándose a una niña que se encuentra en la primera fila del concierto. El “Sol” se agacha y pone la mejilla para que le de un beso, pero la niña lo rechaza en un par de ocasiones.

Aunque fue “bateado” por una fan, Luis “Mirrey” se lo tomó con humor y simplemente sonrió mientras estiraba el brazo para saludar al resto de sus admiradoras. Este video se viralizó rápidamente en redes sociales y fue compartido en Instagram por la cuenta Fan club “La gloria eres tú Luis Miguel”.

Aracely Arámbula tampoco quiere saber nada de Luis Miguel

Esta niña no es la única persona que no siente simpatía por Luis Miguel. En días recientes, Aracely Arámbula, quien tiene dos hijos con el intérprete de “La Incondicional”, declaró que le cae mal el “Sol” porque no convive con los niños.

“No me interesa verle la cara porque me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Si él tuviera interés (…) ahorita tienen 16 y 14 años”. Expresó Aracely Arámbula.

La actriz señaló que las puertas de su casa siempre han estado abiertas para que el “Sol” pueda ver y convivir con Miguel y Daniel.

