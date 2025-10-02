Luis Miguel reaparece junto a su novia Paloma Cuevas y sorprende con su aspecto

GENERANDO AUDIO...

Luis Miguel sorprende con su nueva imagen. Foto: GettyImages

Luis Miguel está más enamorado que nunca y parece que el amor le ha caído bien al cantante porque refleja una imagen más juvenil.

El cantante reapareció al lado de su novia Paloma Cuevas, diseñadora española, con la que ya lleva más de tres años juntos y con una relación fuera de los reflectores.

Luis Miguel impacta son su imagen

El interprete de “La incondicional” sorprendió a sus miles de fans cuando se publicó una imagen al lado de su novia Paloma Cuevas.

En la imagen que circula por redes se ve al cantante, de 55 años, sonriente, más delgado, pero lo que más ha llamado la atención es que no aparenta la edad que tiene.

El cantante está descansado después de realizar una de sus giras más exitosas, realizada el año pasado, donde mostraba una imagen muy diferente a la actual.

De acuerdo con People en Español, la pareja fue captada en Madrid tras disfrutar de una cena en un exclusivo restaurante, donde se les vio cómplices y sonrientes, confirmando que su romance sigue más sólido que nunca.

La fotografía muestra el buen momento que está pasando Luis Miguel, tanto en su carrera profesional, como en lo personal al lado de la diseñadora.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas data de hace varios años cuando la diseñadora formaba parte del círculo de amigos del cantante.

Cabe recordar que Paloma Cuevas fue esposa por dos décadas del torero Enrique Ponce, quien es compadre de Luis Miguel, lo que ha causado un gran revuelo.

Se sabe que Cuevas era el “amor platónico” de “El Sol de México”, pero tuvieron que pasar varios años y amores para que pudieran estar juntos en 2021.

El año pasado Rafael Herrerías, amigo cercano de Luis Miguel, informó que la pareja se había casado en secreto, pero todo ha quedado en rumores.