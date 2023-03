Luis Miguel reaparece y niega orden de arresto por demanda de Aracely Arámbula

Luis Miguel reaparece y niega orden de arresto. Foto: Getty Images

El cantante Luis Miguel negó que haya una orden de aprehensión en su contra, por una demanda interpuesta por la actriz Aracely Arámbula, con quien procreó dos hijos, debido al incumplimiento de sus obligaciones de manutención.

Ver más Luis Miguel negó que exista una orden de arresto en su contra en México pic.twitter.com/CiBYTpidYw — el_aca (@elaca13) March 10, 2023

El “Sol de México” reactivó su cuenta de la red social de Instagram este jueves y mediante una historia aclaró su situación legal en México, luego de que se dijo que Aracely Arámbula lo había demandado según dio a conocer un medio español.

¿Qué se dijo de la orden de arresto de Luis Miguel?

El martes 7 de marzo la revista Diez Minutos informó que Luis Miguel era buscado en México porque no ha respondido a la demanda que hay en su contra al no pagar desde 2019 la pensión alimenticia de sus hijos Daniel, de 15 años, y Miguel, de 13.

El cantante negó esta información luego de compartir una captura de pantalla de una de las notas en que se abordó el asunto y en la que se lee: “Ordenan la detención de Luis Miguel en México” y con una etiqueta en rojo con la palabra “FALSO”.

Por lo general, Luis Miguel usa sus plataformas digitales para compartir sus logros o dar noticias respecto a su carrera musical y por el momento no ha ofrecido declaraciones respecto a las acusaciones de Aracely Arámbula.

En tanto, el abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous Fernández, desmintió a la publicación y precisó que su clienta sí demandó a Luis Miguel, pero no hay una orden de aprehensión en su contra. El cantante fue advertido de este proceso desde 2021, pero no ha respondido.

El abogado dijo que Arámbula no había procedido legalmente porque quería llegar a un acuerdo con Luis Miguel, pero la primera respuesta que recibió es que no tenía manera de pagar, pues no contaba con recursos.

Daniel y Miguel, hijos de Luis Miguel, no han visto a su padre desde hace varios años y al parecer el cantante redujo gastos excesivos y lanzó una serie autobiográfica con la cual logró recuperarse económicamente para pagar su deuda.