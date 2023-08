El Sol ha vuelto a brillar: Luis Miguel arranca gira en Argentina; así fue su primer concierto

Luis Miguel ha generado euforia en Argentina. Fotos: Reuters / AFP

Luis Miguel ha regresado con bombo y platillo a los escenarios. En el inicio de su gira 2023, en Argentina, sus fans se rindieron ante él durante su presentación de este jueves 3 de agosto en la Movistar Arena en Buenos Aires.

En videos que han comenzado a viralizarse se observa la euforia con la que sus fans sudamericanos ovacionaron y corearon los éxitos de “El Sol” a quien se le vio de buen ánimo en el escenario, el cual no dejó de recorrer de un lado al otro mostrando algunos pasos de baile.

Ver más El señor Luis Miguel ha regresado!🫡🥰🪄 pic.twitter.com/19o4GCjXWw — lordsolecito (@lordsolecito_) August 4, 2023

Además de interpretar los éxitos que lo han catapultado a la fama, como “Será que no me amas”, uno de los momentos más emotivos del concierto fue cuando cantó, acompañado de una grabación de Michael Jackson, el tema “Smile”.

En el primero de los 66 conciertos que formarán parte de su gira, “Luismi” arrancó sonrisas, suspiros, aplausos y gritos de sus fans al interpretar los hits más importantes de su carrera como “Culpable o no”, “Suave”, “Dormir contigo” y “Te necesito”, entre otros.

En redes sociales comenzaron a circular decenas de videos de la presentación del “Sol” en Buenos Aires, ciudad que lo recibió con euforia desde que llegó al hotel donde se hospedó.

Ver más Luis Miguel homenajea a Michael Jackson en su actual gira, haciendo un "dueto" para cantar el tema "Smile". Grande Luismi! pic.twitter.com/AMij1Spnxy — Pablo Arcadia (@PabloArcadia) August 4, 2023

Euforia por Luis Miguel, desde su llegada a Argentina

Fans desesperados por ver al cantante Luis Miguel se congregaron a la entrada del hotel en el que se hospeda el ídolo en Buenos Aires, donde este jueves comenzó una gira continental que ya tiene gran parte de sus entradas agotadas.

“Hemos vivido todas las etapas de nuestra vida con él. Fue mi infancia, mi adolescencia, mi casamiento. Es parte de nuestra historia”, dijo a la agencia Reuters, Carina Zampaglione, de 50 años.

[ TAMBIÉN PUEDES LEER: Tunden en redes a Yahritza y su esencia por declaraciones hacia México y su comida ]

A cuatro años de su último concierto en Argentina, el artista agotó las entradas de las primeras presentaciones en horas y ya vendió en total más de 110 mil.

“Tengo entradas para nueve de los 10 shows. Siempre es profesional, entusiasta y único”, señaló otra de sus fans, Daiana Ramírez, de 34 años.

Ver más 🎉 LA FIESTA PREVIA DE LAS FANS DE LUIS MIGUEL ANTES DEL SHOW ✨️



Se juntaron en la entrada del hotel en el que se hospeda para celebrar el inicio de sus conciertos en Buenos Aires.



Para eso, contrataron un tencito de la alegría, una comparsa y un imitador. pic.twitter.com/AMfL4sJv5r — A24.com (@A24COM) August 3, 2023

Las penurias económicas que atraviesa Argentina no fueron un escollo insalvable para que seguidores entusiastas como Zampaglione disfruten de su astro en cada una de las 10 fechas previstas, destacó la agencia mencionada

“Tenía cinco computadoras prendidas para sacar las entradas. Mis amigas me prestaron tarjetas y saqué un crédito en el banco. Me tenía que mudar y me gasté la plata de la mudanza”, confesó la fan.

El Luis Miguel Tour 2023 continuará luego en Chile, Estados Unidos y México, donde concluirá en diciembre.