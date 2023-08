Luis Miguel y Roberto Palazuelos: cómo fue su amistad de jóvenes y por qué se pelearon

Luis Miguel y Roberto Palazuelos fueron amigos de jóvenes. Foto: Cuartoscuro

Luis Miguel, además de haber conquistado a bellas mujeres, mantuvo amistad con importantes personajes del espectáculo mexicano, como Roberto Palazuelos. Sin embargo, así como sus romances, el “Sol” terminó su amistad con el “Diamante negro” y Unotv.com te da los detalles de esa amistad.

¿Cómo inició la amistad de Luis Miguel y Roberto Palazuelos?

La amistad entre Luis Miguel y Roberto Palazuelos inició cuando eran muy pequeños, pues vivían en la misma calle. Incluso, dijo, en entrevista con Yordi Rosado, que el padre del “Sol” deseaba que el papá de Palazuelos fuera abogado del cantante.

“Fuimos amigos en la preadolescencia y luego en la posadolescencia”.

El empresario y el cantante mantuvieron la amistad con el paso de los años hasta el momento en donde Luis Miguel era uno de los cantantes juveniles más importantes. Junto con otros famosos como Jorge “Burro” Van Rankin, convirtieron a Acapulco en su lugar favorito para pasar el tiempo.

En el puerto, de donde Roberto Palazuelos es originario, Luis Miguel y compañía pasaban grandes momentos de fiesta en el icónico antro Baby’O.

“Nos juntábamos los fines de semana. Los grupitos se juntaban y ahí es donde lo retomo, lo reencuentro (a Luis Miguel) y ya él empezando con una carrera fuerte y de ahí volví a convivir un tiempo con él en Acapulco”

¿Por qué se pelearon el “Sol” y el “Diamante negro”?

En entrevista con Yordi Rosado, Palazuelos aseguró que la ruptura con Luis Miguel no pasó como se plasmó en la serie que plasmó la vida del “Sol”.

“Sale un capítulo en donde, supuestamente, yo fui a la boda de Yuri y que yo lo chismee a Mickey que la Mariana andaba otra vez con el Negro, el ganador del Oscar. Yo ni fui a la boda, ni conocía a Yuri. Primera mentirota”.

Sobre la polémica pelea que pasa en la serie y que habría sido en el Baby’O, Palazuelos afirmó que nunca pasó.

“Que la fiesta que hago en el Baby’O y que llega Mickey y yo le digo cosas y nos peleamos, nunca pasó. Yo nunca en mi vida me he pelado con Luis Miguel”

Además, para Ventaneando, el “Diamante negro” enfatizó que no se peleó con el “Sol”, sólo ha “dejado de ver a mucha gente”

“La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió y yo nunca me he peleado con él, más bien yo he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida, pero, pues les vendió”