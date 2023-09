“Porque no le quise comprar”: Luisito Comunica denuncia agresión de un vendedor de paletas

Luisito Comunica denuncia agresión de un vendedor de paletas. Foto: Cuartoscuro

El popular influencer Luisito Comunica denunció que fue víctima de una agresión en la calle por parte de un sujeto que vendía paletas. De acuerdo con el creador de contenido, todo se dio ante la negativa de adquirir los dulces.

Ver más Luisito Comunica fue agredido en la CDMX por no comprar una paleta “Traía un cuchillo” pic.twitter.com/LXg6vl38JO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2023

¿Qué le pasó a Luisito Comunica?

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica compartió un video en donde se ve cómo el vendedor lanza un golpe al influencer ante la presencia de otra persona que encara al sujeto quien, pese a lo mostrado, asegura no haberle pegado al famoso.

De acuerdo con Luisito Comunica, quien se ha visto inmerso en varias polémicas, el agresor traía consigo un cuchillo, por lo que pidió mostrara el contenido sin que el supuesto vendedor de dulces accediera.

Luego de grabarlo, el sujeto terminó por irse, según informó el propio Luisito Comunica en sus redes sociales.

Previamente, a través del mismo medio, el famoso explicó cómo se había originado la agresión en su contra.

“Fue uno de estos cuates que vende paletas en la calle. Estuvo muy raro, muy loco. Todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta. Yo salí al parque con mi perrito a dar la vuelta. Estábamos caminando cuando llega a ofrecer una paleta. Le dije que no. Entonces me dice ‘qué mam***’ y yo le contesto”, comenzó narrando el influencer.

Luego de un intercambio de palabras y ante algunas amenazas, Luisito Comunica relató que, su primera reacción fue grabar para que el vendedor se viera intimidado.

“Mi reacción más rápida fue empezar a grabar, yo dije ‘si empiezo a grabar, no va a hacer nada’. Pero, pues, no estaba muy equivocado”

Luego de compartir las imágenes, el famoso Luisito Comunica agradeció el apoyo que recibió de las personas que pasaron en la calle; asimismo, destacó que en un desencuentro en la vía pública es mejor no responder ofensas, pues, podría terminar en una mala experiencia.