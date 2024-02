“La Chule” revela por qué llegó a su fin la relación con Luisito Comunica: ¿Sí hubo infidelidad?

“La Chule” confiesa que Luisito Comunica le pudo ser infiel. Foto: Getty Images

Cinthya Velázquez, quien es conocida como “La Chule” o “Leguas de gato”, reveló los motivos por los que su relación con Luisito Comunica llegó a su fin, dejando ver que hubo una supuesta infidelidad por parte del influencer.

¿Por qué “La Chule” puso fin a su relación con Luisito Comunica?

En una entrevista de Youtube con el canal “Hablemos de Tal”, la influencer, dijo que ambos vivieron su relación de forma rápida, lo cual pudo ser un factor que la llevó a su ruptura.

“Empezamos a vivir muy rápido porque ambos éramos de fuera. Lindo al principio. De repente todo era estrés”, dijo “La Chule”.

Sin embargo, Cinthya Velázquez confesó que, después de un viaje a Nueva York, vio pruebas de lo que pudo ser una supuesta infidelidad por parte de Luisito Comunica.

“Yo venía de un viaje a Nueva York. Llego a la casa y cuando me quiero arreglar me doy cuenta que todas mis cosas estaban movidas. Me enojé cuando no vi una cajita en su lugar”, detalló la influencer.

¿La influencer ya no veía los videos de Luisito Comunica?

Asimismo, “La Chule” dejó de tener interés por el trabajo de Luisito Comunica, quien vivió un sismo en Bali, llegando al punto de no ver ninguno de sus videos en YouTube.

“A mí no me gustaban varias cosas (…) ya no veía su contenido y me tenía un poco cansada el personaje, así como el hate (odio) de la gente hacia mí”, detalló Cinthya Velázquez.

La influencer dijo que, después de que “mi relación con él era lo más sano que tenía”, fue ella quien puso fin a su romance con el creador de contenido.

“Esa relación yo la corté y mucha gente no lo sabe”, aseguró “La Chule”.

Cinthya Velázquez y Luisito Comunica tuvieron una relación por 5 años. Actualmente, el influencer es novio de Ary Tenorio, quien es modelo e influencer.