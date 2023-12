Luisito Comunica pierde los dientes en vivo: ¿qué le pasó?

Durante una transmisión en vivo, Luisito Comunica mostró cómo, de la nada, se le empezaron a caer los dientes, generando preocupación y especulaciones entre sus seguidores. La situación se desarrolló mientras el influencer compartía detalles sobre el último capítulo de su nuevo libro, centrado en sus experiencias en Groenlandia.

El video de la perdida de sus dientes se hizo rápidamente viral en redes sociales. Hasta el momento, tiene más de 94 mil “me gusta” en Instagram.

En una trasmisión en vivo a través de Instagram, Luisito Comunica narraba sus vivencias en Groenlandia, cuando de repente cambió de tema y expresó haber sentido molestias desde que llegó al lugar.

Antes de relatar más detalles sobre su padecimiento, el influencer se dirigió al baño y mencionó las siguientes palabras:

“¡Ay, wey! Me sabe como a óxido, como que empieza, como a sangrar. Me sabe a hierro la boca. Como dice un amigo, me sabe a tubo la boca. Tienen que ver esta m4m4d4 se me acaba de caer el perro diente”.

Luisito Comunica, influencer.