Luisito Comunica revela que fue operado por hernias discales; revela que le “duele existir”

Luisito Comunica rompió el silencio sobre su estado de salud. Foto: Cuartoscuro

Luisito Comunica rompió el silencio sobre su estado de salud que lo llevó a ser sometido a una cirugía. A través de su canal de YouTube, el influencer explicó que tenía hernias discales que le impidieron, por un momento, hacer ciertos movimientos.

“En el momento en que me pongo de pie (fue) un dolor en la espalda que, de verdad, nunca había sentido algo así. Un dolor que me impedía ponerme de pie… Tuve que subir las escaleras gateando. No podía ponerme de pie”

Luego de esa crisis de dolor, Luisito Comunica se puso en manos de un médico que, tras una serie de estudios, determinó que padecía hernias en los discos de la columna y que se fueron desarrollando desde hace varios años.

“Me hice los estudios, me entregaron los resultados y esa misma noche el doctor me dijo: ‘Luis, mañana temprano ven a mi oficina que esta cosa no es un juego. Tienes algo ahí medio grave’… Lo que se me dijo, es que llevó años y años desarrollando unas hernias en los discos de la columna. Mi cuerpo nunca me dio detalles de esto”, recordó el influencer

De acuerdo con el influencer, fue sometido a una cirugía con láser que, dijo, escuchó como le “martillaban la espalda”.

“Yo sí me acuerdo de todo, pero desde como otra realidad. Sabía qué estaba pasando, sabía que era real… algo que me impactó muchísimo fue escuchar todas las indicaciones de los doctores… Yo escuchaba como me martillaban la espalda… la cirugía duró entre 40 minutos y una hora”

Sin embargo, la recuperación ha sido dolorosa para Luisito Comunica, quien afirmó que le duele “existir”.

“Puedo caminar, no bien, no les voy a mentir… Me duele pararme… Sigo en recuperación, sigo en observación por parte de los doctores y esperemos que el tiempo me pueda sanar, me pueda cicatrizar por dentro para poder volver a caminar bien… Me duele caminar, me duele dormir, me duele existir”

Aunque esta primera cirugía, dijo, espera que funcione, Luisito Comunica destacó que de no presentar mejora considerable se requerirá una intervención quirúrgica mayor.

“Me dijo el doctor que, si de plano, no vemos un avance real, que me pueda dar una vida como la que tenía con este proceso, lo que va a seguir es que me van a tener que cambiar los discos de la columna”