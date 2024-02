Luisito Comunica, uno de los influencers más conocidos en el ámbito digital, estalló en redes sociales contra su exnovia, Cinthya Velázquez, la “Chule”, por las acusaciones de una supuesta infidelidad. El famoso youtuber salió en defensa de su actual pareja, Ary Tenorio, quien fue objeto de críticas tras las declaraciones.

Tanto Luisito Comunica como Ary Tenorio publicaron una serie de historias en Instagram, las cuales, usuarios de redes sociales, grabaron y viralizaron por todo Internet.

El influencer, Luisito Comunica, expresó su molestia ante el continuo hate que está recibiendo Ary, a raíz de la entrevista realizada a su exnovia. El creador de contenido dejó claro que Ary no tiene que ver en este asunto y pidió a sus seguidores que paren los ataques hacia ella.

Además de defender a su actual pareja, aprovechó la ocasión para aclarar la línea temporal de su relación con Ary Tenorio, señalando que esta comenzó meses después de su ruptura con Cinthya Velázquez

Asimismo, el influencer denunció que la entrevista realizada por la “Chule” se enfocó en destacar aspectos negativos sobre él y su relación, sin considerar otros elementos relevantes.

“Ahora nada de esto, yo jamás lo toqué, ¿por qué, para qué? Ya está en el pasado, ya fue, ya tiene 5 años, yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero que si se sepa que ‘palomitas santas no hay, ni de este lado, ni de aquel”.

Por su parte, la modelo y novia del influencer, Ary Tenorio, también se defendió de los supuestos ataques:

“Ahora me están poniendo la etiqueta de la amante y siempre me quedo callada porque estas cosas me parecen muy bajas. Ella dice que no promueve el hate, pero ella es la primera en fomentarlo. Hasta el día de hoy la gente me sigue diciendo prostituta venezolana. Es cierto que ella se disculpó, pero desde una cuenta secundaria”.

Ary Tenorio