Lupillo Rivera elimina fotos de Belinda en su libro y cuestiona igualdad de género

Lupillo Rivera en la presentación de “Tragos amargos” en CDMX. Foto: David Rubí

Existen dos ediciones del libro “Tragos Amargos”, que publicó Lupillo Rivera luego de la demanda que interpuso Belinda por los detalles sobre su relación. Para México, quedaron fuera las fotos de sus hijos y exparejas.

El cantante considera que en Estados Unidos la libertad de escribir es más amplia y como es una autobiografía no hay mucho que pueda hacer aquí en México.

“Hay organizaciones que se puedan enojar u ofender por algunas fotografías”, por lo que consideró que “nos han juzgado equivocadamente esas organizaciones”.

Lupillo Rivera cuestiona igualdad de género

Tras los supuestos señalamientos de machista y de violar la Ley Olimpia que recibió en nuestro país, Lupillo Rivera considera que no hay igualdad de género porque, muchas veces, un caballero está obligado a no tener memoria, por creencias tradicionales por la nueva agenda “woke”.

“Están impuestas a que el hombre no hable, a que el hombre no comparta su vida. Están impuestas a que el hombre mejor calle, ahí no es derecho de igualdad, ahí hay un desbalance”, afirmó contundente en entrevista con Unotv.com, en el marco de la presentación del libro en Ciudad de México.

Una biografía sin filtros

“Tragos amargos” habla de fuertes detalles de lo que muchos consideran su vida privada, como la nula relación con su padre por dinero, sus separaciones y la última vez que cantó con Jenni Rivera.

“Son 33 capítulos de todas las cosas diferentes en la vida que he vivido, una biografía dedicada para los fans y que me conozcan” Destacó Lupillo Rivera

Problemas de audición, su nuevo “trago amargo”

El “trago amargo” más reciente que atraviesa Lupillo es la pérdida de audición del oído del lado derecho, que lo obligaría a retirarse de los escenarios si todo se agrava. Una situación que reveló luego de su controvertida salida de La Casa de los Famosos en Estados Unidos.

El más popular de los Rivera consideró que sí lo ha afectado de manera negativa.

“En mi manera de caminar y de controlar el escenario, pues tengo que controlar las bocinas, incluso, ahorita en esta entrevista, tengo que sentarme de este lado, porque si me siento del otro. no escucho las preguntas” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera no se guardó nada en este libro que dedica a sus fans y con el que busca el primer lugar de ventas, como ocurre en la Unión Americana.