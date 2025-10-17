Lupillo Rivera prepara contrademandar a Belinda

GENERANDO AUDIO...

Lupillo Rivera planea contrademandar a Belinda. Foto: Getty Images

Tras la denuncia que Belinda interpuso contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática, el equipo legal del cantante anunció que prepara acciones penales y civiles en respuesta.

La tarde del 16 de octubre a través de un comunicado en sus redes sociales, Lupillo Rivera confirmó que tomará acciones legales en contra de Belinda tras la denuncia que interpuso contra él hace un par de días.

En dicho comunicado destacan que Rivera tendrá un “amplio número de abogados” trabajando en su caso, comandados por los juristas Mariana Gutiérrez y Alonso Beceira, “con el propósito de emprender las acciones jurídicas correspondientes en contra de la intérprete mexicana”.

“Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, señala el comunicado.

Belinda presentó denuncias contra Lupillo Rivera

La controversia se originó el pasado 2 de octubre, cuando la intérprete de “Cactus” presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México una denuncia formal contra Rivera, a quien acusa de haber revelado aspectos íntimos de su relación sentimental en su autobiografía Tragos amargos.

Como resultado, las autoridades otorgaron a Belinda medidas de protección que impiden al cantante acercarse o referirse públicamente a ella.

Sin embargo, la defensa de Rivera, la abogada Mariana Gutiérrez, aseguró en entrevista con El Universal que este recurso legal presenta inconsistencias, ya que, la artista “reconoce una relación ante la autoridad, pero la niega frente a la opinión pública”, lo que podría constituir falsedad en declaraciones.

“Está presentando versiones distintas con el único fin de conseguir esas medidas, y está afectando la figura pública del señor Rivera”, señaló la abogada.

Niegan violencia mediática

La representante legal también rechazó que los señalamientos de violencia mediática correspondan al caso, al afirmar que Lupillo Rivera “jamás se ha expresado mal” de Belinda.

“La violencia digital se da cuando tú acosas o perjudicas a una persona. Aquí no hay ningún elemento, el señor Lupillo Rivera jamás se ha expresado mal de la contraparte. En su libro solo narra su historia de vida con respeto, sin detalles sexuales ni de otro tipo”, enfatizó Gutiérrez.

Asimismo, la defensa descartó que Rivera retire fragmentos de Tragos amargos, como habría solicitado la Fiscalía capitalina. Consideran que las medidas cautelares son “excesivas” y que solo pueden revisarse dentro de un proceso judicial formal.

El equipo legal también analiza interponer una demanda por daños y perjuicios ante el impacto mediático del caso. Algunos detalles podrían darse a conocer este viernes.

Por último, la abogada pidió al público evitar emitir juicios sin conocer los documentos del caso y aseguró que su cliente continuará defendiendo su derecho a contar su historia “con respeto y verdad”, hasta donde lo permitan los tribunales.