Lupillo Rivera responde a “haters” tras lanzamiento de su libro y denuncia de Belinda

Los videos de Lupillo Rivera tras polémica con Belinda – Fotos: Cuartoscuro

Lupillo Rivera, cantante mexicano de 53 años, envió un contundente mensaje a sus ‘haters’ en un video tras la publicación de su libro biog “Tragos amargos“, el cual provocó que Belinda interpusiera una denuncia en su contra por haberla mencionado directamente.

Cabe destacar que la cantante y actriz lo acusó por violencia digital y mediática, informó su defensa Maceo, Torres & Asociados, S.C. La querella interpuesta por la cantante es por la presunta “divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento“.

El mensaje de Lupillo Rivera contra sus detractores

A través de Instagram, Lupillo Rivera publicó un video en el que respondió a las críticas que recibió en los últimos días por la publicación de su libro, el cual también provocó que recibiera comentarios negativos a raíz de la demanda de Belinda.

“Le quiero mandar un saludo a los haters. Cada mensaje que ustedes me mandan, yo gano cuatro dólares con 25 centavos”. Lupillo Rivera

Rivera también compartió en redes sociales que uno de los mensajes que recibió fue por parte de un usuario que se burló de su libro biográfico.

“Este bato me manda un (mensaje) y dice: ‘Con ese libro nos vamos a limpiar el cul*’ o sea, el trasero, ¿no? Pero para hacer eso tienes que comprar el libro, y eso es lo bueno”, respondió.

Además, agregó: “Y luego él me pone: ‘No leo cosas irrelevantes’. Pero como dices tú, para limpiarte el culo sí puedes, lo tienes que comprar. Te invito a que lo hagas”, finalizó Lupillo Rivera.

Sobre la demanda de Belinda a Lupillo Rivera

A través de un comunicado, la firma de abogados indicó que se comenzó un proceso legal con el objeto de proteger de manera integral los derechos fundamentales de la artista.

“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática, previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, Comunicado

Sus representantes legales destacaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de Belinda. Además, reconocieron la existencia de actos de violencia en su contra.

También se recordó que ser figura pública no legitima la utilización de la imagen de Belinda ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso, pues se indicó que tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos.

Luego de que Belinda tomó acciones legales contra Lupillo Rivera, su firma de abogados señaló su reiteración de que la libertad de expresión no es absoluta, y que no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital, explotación indebida de la imagen y vulneración de la dignidad de las mujeres.

“Con estas acciones se busca sentar un precedente jurídico firme, que reafirme que la imagen, la vida privada y la libertad de las mujeres no se negocian ni se explotan”, señaló Maceo, Torres & Asociados, S.C.