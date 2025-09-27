Lupillo Rivera revela que está perdiendo la audición: “Ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan”

GENERANDO AUDIO...

Lupillo Rivera reveló que está perdiendo la audición. Foto: AFP

Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores con una confesión que pocos esperaban, através de su cuenta de Instagram, el cantante de 53 años compartió un mensaje muy íntimo, acompañado de imágenes donde se le ve preocupado, vulnerable e incluso conmovido.

En la publicación, abrió su corazón y habló sobre un duro desafío de salud, ya que está perdiendo la audición.

“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar”, escribió el intérprete, conocido como “El Toro del Corrido”.

La pérdida de audición que le ha cambiado la vida

Lupillo explicó que de un oído ya no escucha absolutamente nada y que del otro apenas percibe sonidos, aunque no detalló el origen de este padecimiento, admitió que ha sido uno de los procesos más difíciles de su vida, pues ha tenido que enfrentarse a la ausencia de sonidos que antes formaban parte de su rutina diaria.

“No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma”, confesó el cantante.

A pesar de esta situación, Lupillo Rivera ha buscado maneras de mantenerse en el escenario. Ahora, se guía por la vibración del piso mientras canta, aunque reconoce que “batalla mucho”.

“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes”, compartió.

Un llamado a cuidar la salud

El cantante aprovechó su mensaje para enviar un consejo a sus seguidores, prestar atención a su salud antes de que sea demasiado tarde.

“Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes. Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada”, concluyó su mensaje.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, celebridades como el cantante Santa Fe Klan y la presentadora Lili Estefan, además de algunos fans enviaron mensajes de apoyo y cariño, reconociendo la valentía de Lupillo Rivera al compartir esta difícil etapa de su vida.