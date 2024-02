¡Se armó la grande! Lupillo Rivera y Alfredo Adame casi se van a los golpes en “La Casa de los Famosos”

La tensión en la gala de eliminación llegó a su punto máximo en “La Casa de los Famosos”, cuando los participantes del reality, Alfredo Adame y Lupillo Rivera, protagonizaron un enfrentamiento que estuvo a punto de llegar a una pelea a golpes.

La discusión estuvo cargada de insultos y amenazas, las cuales mostraron las profundas diferencias entre estos dos famosos, generando un revuelo tanto dentro como fuera del programa. El video de la discusión se hizo viral en redes sociales.

El incidente tuvo lugar durante la gala de eliminación, mientras los habitantes aguardaban ansiosos el resultado del próximo famoso eliminado. Tras conocer que Alfredo Adame regresaba a la casa, la reacción de Lupillo Rivera fue de enojo, por lo que no contuvo sus emociones y expresó su descontento con gritos y reproches hacia su contrincante.

La tensión escaló rápidamente cuando Alfredo Adame se dio cuenta del enojo de su compañero. Adame, visiblemente exaltado, arremetió con groserías contra Rivera, cuestionó su aporte al programa y lo descalificó de manera despectiva.

“No aporta ni madres. Se la pasa durmiendo todo el día, nada más anda moviendo los hilos. Es un malnacido. Y todavía me dice: que no me tiene miedo y que me va a agarrar allá afuera. Yo con quien sea me pongo en la madre y le pongo una put&%”.

Alfredo Adame.