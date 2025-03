Lupita D’Alessio rompe el silencio y aclara su estado de salud

GENERANDO AUDIO...

Lupita D’Alessio habló de su estado de salud. Foto: Cuartoscuro

Lupita D’Alessio rompió el silencio y aclaró su estado de salud, luego de que la “Leona dormida” fuera hospitalizada hace unos días. La cantante aseguró que fue un virus en los pulmones lo que la llevó a ingresar a un nosocomio.

“Fue un virus que atacó mis pulmones y se inflamaron… No es grave, hay que rehabilitarse, hay que cuidarse, llevar un tratamiento. Ya no tengo 15 años, tengo 71”.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, la intérprete de “Mudanzas” aseguró que ha mostrado una gran mejoría en su salud. Además, confesó que el cuerpo comenzó a darle señales de que algo estaba mal.

“Llegué medio mal en la madrugada del viernes pasado, pero en todos estos días ha habido una gran recuperación… si estoy aquí (en el hospital) es porque me di cuenta y me avisó el cuerpo. Y cuando llegas a tiempo es a tiempo… En lugar de venirme a trabajar, Dios me mandó al hospital a checarme”.

De acuerdo con la “Leona dormida”, podría ser dada de alta en los próximos días; sin embargo, para recuperarse completamente, tendrá que estar en reposo, al menos, tres semanas y cumplir con el compromiso que tiene en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Me voy a Cancún esta semana. Me darán de alta jueves o viernes para irme tres semanas. Me quitaron tres semanas de trabajo para salir al 100, cantar al 100 el próximo 10 de mayo en el Zócalo”.

Asimismo, Lupita D’Alessio aseguró que, como parte de la recuperación, tendrá que someterse a una dieta a fin de perder peso y poder avanzar en la recuperación.

“Hay que bajar de peso. Ayudar a los órganos necesarios. No soy delgada ni flaca, pero sí es necesario bajar un poco de peso para tener bien los órganos de tu cuerpo”.

Finalmente, aseguró que, pese a la complicación en los pulmones, se encuentra con salud a sus 71 años.

“Me revisaron de pies a cabeza, todo bien. La señora de 71 años está muy bien. Ya lista, me dice el doctor que todavía puedo dar mucho más, que mi cuerpo es fuerte, mis pulmones son fuertes, nada más que hay que cuidar la herramienta”.