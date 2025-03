Lupita D’Alessio sale del hospital tras varios días internada, informó su hijo Jorge

GENERANDO AUDIO...

Lupita D’Alessio estuvo en un hospital. Foto: Cuartoscuro

Tras varios días internada por un virus en los pulmones, Lupita D’Alessio fue dada de alta, informó su hijo Jorge D’Alessio, a través de sus historias de Instagram.

En su corto mensaje, el mayor de los hijos de la “Leona dormida” agradeció las muestras de cariño durante la hospitalización de la famosa, a quien, finalmente, dedicó un amoroso mensaje.

“Acaban de dar de alta a mi mamá, gracias a Dios. Gracias a todos por sus mensajes llenos de amor hacia mi madre. Te amo, Lupita D’Alessio”, escribió el mayor de los hijos de la cantante.

¿Por qué hospitalizaron a Lupita D’Alessio?

Hace unos días se confirmó que Lupita D’Alessio había ingresado a un hospital, por lo que los conciertos que tenía previstos en la Ciudad de México habían sido pospuestos.

En medio de la incertidumbre por el estado de salud de la intérprete de “Mudanzas”, fue ella misma la que compartió cómo se encontraba. En entrevista con el programa “Ventaneando”, detalló que se trataba de un virus en los pulmones; sin embargo, desmintió que fuera algo grave.

La cantante reveló el buen pronóstico que le daba el médico que estaba a cargo de su salud.

“La señora de 71 años está muy bien”, afirmó al programa encabezado por Pati Chapoy.

Además, dijo que toda vez que fuera dada de alta tendría que guardar tres semanas de reposo para poder seguir con sus presentaciones, una de ellas, en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 10 de mayo.

“Fue un virus que atacó mis pulmones y se inflamaron… No es grave, hay que rehabilitarse, hay que cuidarse, llevar un tratamiento. Ya no tengo 15 años, tengo 71… Me quitaron tres semanas de trabajo para salir al 100, cantar al 100 el próximo 10 de mayo en el Zócalo”, afirmó la famosa.