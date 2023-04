Lupita Infante, hija de Pedro Infante, niega parentesco con Heidy Infante; ella responde

Niegan parentesco de Heidy Infante con Pedro Infante. Cuartoscuro|Getty

La polémica se hizo presente en la familia del fallecido Pedro Infante, luego de que Lupita Infante, hija del ídolo de Guamúchil, desconociera a Heidy Infante como nieta del actor de la Época de Oro del cine mexicano, declaraciones que la cantante, agredida hace un tiempo en plena presentación, no le parecieron y no dudó en contestarle a la heredera de “Pepe el Toro”.

¿Cómo inició la polémica en la familia de Pedro Infante?

En el marco de un aniversario luctuoso más de Pedro Infante, que falleció tras un accidente de avioneta en Mérida, Yucatán, Lupita Infante Torrentera desconoció a Heidy Infante como parte de su familia; sin embargo, condenó los golpes que sufrió a manos de Yian López.

“No se apellida así, no la conocemos. No la conozco, pero eso fue lo de menos, fue una agresión pavorosa que no podemos recibir ninguna mujer”. Lupita Infante

En entrevista con varios medios de comunicación, entre ellos De primera mano, Infante Torrentera aseguró que la intérprete de música tropical no es parte de la familia de Pedro Infante, que sobrevivió a varios percances aéreos, y adelantó que tiene pruebas para sostener sus palabras.

“No es nada mía. En su momento les enseñaré pruebas… Me he quitado muchos de encima, las cosas, solitas, por su propio peso, caen. No han investigado, vean dónde nace, cómo nace, pero no importa”. Lupita Infante

Heidy Infante se defiende y reitera que es nieta de Pedro Infante

Para el programa De primera mano, Heidy Infante respondió a la hija de Pedro Infante, cuyo hijo se suicidó con 12 puñaladas, y reiteró su parentesco con el actor y cantante, y señaló a Lupita Infante de no permitir que se acerquen a ella.

“Me da mucha tristeza lo que dice mi tía. No me conoce, no me ubica, porque ella nunca nos permitió acercarnos a ella… La familia se ha dividido a falta del patriarca que es mi tío, Pepe Infante, y mi tío, Pedro Infante Torrentera”, Heidy Infante

De acuerdo con la intérprete de “Con la misma moneda”, los dichos de Lupita Infante Torrentera no evitarán que continúe presumiendo que es nieta de Pedro Infante, sobre quien circulan varias leyendas que afirman, incluso, que no murió en el accidente de avión.