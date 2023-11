Lupita Jones rompe el silencio: “ya no me sentía cómoda en Miss Universo”

Lupita Jones busca impulsar la marca Mexicana Universal. Foto: GettyImages

Lupita Jones arremetió contra Miss Universo, tras ser despedida hace unos días como directora del certamen en México, y criticó la administración que encabezada Anne JKN y que dicha institución perdió el rumbo.

Lupita Jones dejó la dirección de Miss Universo el pasado 20 de noviembre pasado, pero su separación de la organización comenzó a gestarse desde 2002, año en el que Anne JKN adquirió los derechos de Miss Universo por 18,6 millones de euros.

Lupita Jones ya no se sentía cómoda en Miss Universo

“Los últimos años ya había cosas que no me hacían sentir cómoda con Miss Universo. Saben, son testigos de cuántas veces he puesto el pellejo de por medio para defender a Miss Universo, para defender lo que representan estas plataformas para las jóvenes”, dijo Lupita Jones en referencia a su desacuerdo por el cambio de reglas en el certamen para ser más incluyente con mujeres trans o fuera de los estándares de belleza del certamen.

Jones se refiere a la marca Miss Universo no como un trabajo, sino como una relación más allá de lo laboral, pues compartía sus valores. Este sentimiento, asegura, se diluyó en los últimos años, en los que el certamen tomó un rumbo con el que ya no se identificaba y que la terminó hartando.

“No pudo comprometerme por algo en lo que he dejado de creer. No me siento identificada con el rumbo que lleva Miss Universo actualmente. Seguiré defendiendo lo que yo hago, muy respaldada por otras franquicias internacionales con las que comparto una visión” Lupita Jones

Su balance tras su salida de Miss Universo

Tras su despido, Lupita Jones hizo un balance de su gestión durante 30 años al frente del certamen en México y dijo que “le he dado más a Miss Universo. Obviamente, siempre estaré agradecida por la experiencia y todo el aprendizaje, pero creo que el balance termina siendo que yo le he entregado más a la marca mientras fuimos compatibles”.

Su exclusión de Miss Universo no la alejará de los concursos, ya que Lupita Jones adelantó que buscará impulsar la marca Mexicana Universal, la cual tendrá un ADN muy diferente a la del famoso certamen de belleza.

Y sobre que reemplazo, Cynthia de la Vega, con quien protagonizó una polémica en 2011, aclaró que no estuvo en sus manos ausentarse de la rueda de prensa en la que se anunció el cambio en la dirección de México.